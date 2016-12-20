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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор: В Иркутске людей подсаживали на "Боярышник"

Происшествия

Потребителей суррогатного спиртосодержащего средства "Боярышник" в Иркутске специально "подсаживали" на продукцию, которая привела к отравлению, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Фото: REX

"Для них не было никаких документов, для них не было ни сертификата, ничего… Такую продукцию продавали какой-то период времени, и человек, который первым смог говорить после доставки в стационар, он сказал, что купил эту бутылку в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал, и все было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество, совершенно очевидно", — цитирует Попову РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в Иркутске произошло массовое отравление "Боярышником". По последним данным, скончались уже 53 человека.

В Минздраве заявили, что шансы на выживание 13 госпитализированных после отравления контрафактным лосьоном "Боярышник" минимальны.

В больницах находятся 28 пострадавших, состояние 13 из них крайне тяжелое, надежды на то, что они выживут, практически нет. Самому молодому пациенту 28 лет, самому пожилому — 62.

После массового отравления людей в Иркутске введён режим ЧС. Продавать лосьон в городе запретили. Также в регионе объявлен траур по погибшим.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц).

Полиция проверяет места, где могут производить контрафакт. В Иркутской области нашли еще один цех по производству нелегального алкоголя, сообщает местный портал Байкал24 со ссылкой на начальника отдела общественной безопасности УВД Иркутска Василия Алексеева.

Цех по производству контрафакта находился в городе Шелехов в 25 километрах от Иркутска на территории бывшего молокозавода. Сейчас продукцию проверяют на содержание ядовитых веществ.

Накануне полицейский нашли цех по производству по розливу "Боярышника" в садоводстве "Шестая пятилетка" в Ленинском районе Иркутска, сообщает портал.

В МВД сообщили, что в ходе проверочной закупки приобретена емкость с косметическим средством якобы для употребления в качестве алкоголя. После было установлено, что на партию жидкости не имеется какой-либо документации, а также сертификатов, подтверждающих ее качество.

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Смерть под колпачком: в Иркутске массовые отравления "Боярышником"
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