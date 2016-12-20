Фанаты "Спартака" и ЦСКА убивали прохожих в центре Москвы

Зюзинский суд Москвы санкционировал арест двух молодых людей за серийные убийства в парках Москвы. Подозреваемые признались, что орудовали в столичных зонах отдыха последние четыре года.

Фото: AP

— Зюзинский суд арестовал Ш. и Л. по статьям "Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц," и "Разбойное нападение", — рассказал источник.

Напомним, задержанный в начале декабря фанат футбольного клуба "Спартак" Никита Л. признался, что вместе с другом, фанатом ЦСКА, убивал в столичных парках случайных прохожих. Вскоре задержали и его подельника. По словам молодых людей, их жертвами стали более десяти человек, однако подтвердить удалось пока только два убийства — 39-летнего уроженца ДНР Андрея Толкачёва и неизвестного мужчины, чьё тело обнаружили в 2013 году в Ясеневском парке. У преступников даже был свой почерк — своим жертвам они заталкивали в рот кляп из носков, передает Лайф.

Правда.Ру напоминает, что к материалам британской и германской прессы о допинг-скандалах в российской легкой атлетике добавились публикации о безобразном поведении российских болельщиков во Франции.

У британского футбольного болельщика образ менее светлый, но для современных имиджмейкеров нет безнадежных ситуаций. Ну, в самом деле, прочитаем-ка материал Би-би-си под тревожным заголовком "А не экспортирует ли Россия новую породу футбольных хулиганов?".

Стремясь доказать, что да, экспортирует, автор статьи Сара Рейнсфорд начинает текст с исторического экскурса: "Насилие было частью российского футбола много лет. Столкновения и внутри стадионов, и вне их здесь — обычное дело".

Справедливо. Правда, то же самое можно было бы написать и про английских болельщиков, и про итальянских "тиффози". И они много лет бузили, причем с исходами куда более трагическими, чем в солнечном Марселе. Читайте подробнее в материале: Русские угрозы: подлодки, болельщики, Мутко…

Как ранее сообщала Правда.Ру, Запад недавно ополчился против ЧМ-2018, который пройдет в России. Немецкий футбольный союз (DFB) и сборная Германии займут четкую позицию по вопросу соблюдения прав человека в России. Об этом в интервью газете Express менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff). "Мы определенно не будем закрывать глаза на нарушения", — сказал он.

По словам Бирхоффа, члены делегации DFB ясно изложат свое мнение по вопросам соблюдения прав человека в России при общении с членами оргкомитета чемпионата мира по футболу и чиновниками Российского футбольного союза (РФС). Критике подвергнется также проблема использования допинга и хулиганское поведение фанатов.

Эксперты говорят, что отнять ЧМ у нас уже не получится, а вот пакостить по мелочам немцы будут

— Скорее всего, будут гадить как-то по мелочам, и в общем-то этого стоило ожидать, но я думаю, что по идее все должно быть нормально. Но какие-то атаки будут предприниматься, может быть, достаточно неприятные.

Что касается фанатов, то российский футбольный фанат ничем не отличается от фанатов других европейских стран, поэтому что тут можно ждать? Да, скорее всего, ничего, потому что такого безобразия и бардака, как во Франции, не будет наверняка. Какие-то провокации будут, но они, в общем-то, вполне в рамках, что называется, происходящих процессов, — рассказал писатель, в недавнем прошлом активный участник движения фанатов московского "Спартака" Дмитрий Лекух.

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