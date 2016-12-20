Грузовик въехал в толпу в Берлине: 12 человек погибли

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Источник Правда.Ру

Теракт или ДТП? Грузовик раздавил рождественскую ярмарку в Германии.ВИДЕО

Происшествия

По меньшей мере двенадцать человек погибли, 50 получили ранения в результате наезда грузовика с польскими номерами на толпу людей. ЧП случилось на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров — по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.

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Фото: AP

Водителя задержали. Сейчас он дает показания. По словам очевидцев, за рулем он был в маске.

Полиция не исключает версию теракта. Расследование ведет уголовная полиция Берлина, дело взяла на контроль генпрокуратура ФРГ, сообщил глава минюста Хайко Маас, передает РИА Новости. Однако доказательств того, что это был теракт, у полиции пока нет.

Известно, что грузовик вначале пытался не задеть павильоны, двигаясь между ними, но при выезде на улицу сбил одно из строений.

Позже стало известно, что грузовик был направлен в толпу на ярмарке в Берлине умышленно. Об этом сообщила берлинская полиция на своей странице в Twitter. Изначально же она классифицировала произошедшее как нападение, глава МВД Германии Томас де Мезьер признал, что "многое говорит" в пользу версии теракта.

СМИ пишут, что предполагаемый водитель грузовика, протаранившего толпу на рождественском базаре в Берлине, может быть беженцем, сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, он прибыл из Афганистана или Пакистана. Он мог прибыть в Берлин в 2016 году.

Ранее Правда.Ру сообщала о задержанных в Европе подростках, которые пытались устроить теракты на рождественских ярмарках.

12-летний мальчик пытался устроить теракт на рождественской ярмарке в городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии. Как сообщает Der Spiegel, подросток дважды пытался привести в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, однако детонатор не сработал.

По данным издания Focus, теракт пытался устроить уроженец Людвигсхафена иракского происхождения. Как рассказали источники СМИ, мальчик находился под сильным влиянием боевика запрещенной в России организации "Исламское государство".

А в Бельгии задержали детей, только планировавших теракты на ярмарках. Отмечается, что подростки получали через интернет инструкции, как убить человека или сделать бомбу. По словам представителя прокуратуры Бельгии, подростки были "завербованы террористическими организациями для подготовки или совершения терактов".

По данным издания,"Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в настоящее время осуществляет вербовку подростков в мусульманской среде с целью совершения их руками терактов в странах Европы.

Как сообщает Политонлайн, месяц назад власти США предупреждали американцев, направляющихся в Европу, не ходить на рынки, так как у них была информация о возможном теракте.

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Грузовик въехал в толпу в Берлине: 12 человек погибли
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