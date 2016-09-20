Компенсации невиновным бейсджамперам - много или мало?

Таганский суд Москвы компенсировал более двух миллионов рублей четверым бейсджамперам, оправданным по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки. Об этом сообщает РИА Новости.

Более года парашютисты находились под домашним арестом, однако затем суд вынес им оправдательный приговор, признав, что они не участвовали в вандализме. По решению суда, бейсджамперам должны компенсировать расходы на адвокатов и утерянную возможность заработка.

Почему невиновные люди больше года находились под стражей и кто компенсирует им более двух миллионов рублей, рассказал Правде.Ру адвокат Александр Добровинский.

"Невиновный находится под стражей, потому что следствие ходатайствует о том, что подсудимый может быть опасен для общества. Вспомните Владимира Некрасова, который построил колоссальную империю с нуля, его продержали полтора года в тюрьме, а в итоге оправдали. Многомиллиардную компанию без него растащили и развалили. Кто смог это восстановить? К сожалению, такова система, и до той поры, пока следствие будет настаивать на заключении подозреваемого, это будет продолжаться", — считает Александр Добровинский.

Выплачивать компенсацию бейсджамперам, по словам Александра Добровинского, будут из госбюджета. Также "тот, кто заявлял о необходимости нахождения их под стражей, должен понести ответственность. Скорее всего, это будет денежное наказание".

По мнению адвоката Александра Добровинского, наказание за прыжки с высоток должно быть. "Это мое частное мнение, но какие-то штрафы за данные деяния необходимы", — считает эксперт.

Напомним, Анна Лепешкина требовала компенсировать ей 828 тысяч рублей. В них вошла утраченная возможность заработка, расходы на аренду парашютной системы (ей пришлось оплачивать оборудование, так как ее личное было изъято следствием и не возвращалось) и расходы на услуги адвокатов по уголовному делу. Евгения Короткова по тем же пунктам требовала 1,28 миллиона рублей, Александр Погребов — 768 тысяч рублей, а Алексей Широкожухов — 476 тысяч рублей.

Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, суть которого заключается в прыжках с фиксированных объектов со специальным парашютом.

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