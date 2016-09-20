В Оклахоме полиция убила безоружного афроамериканца

Полицейские в США снова уличены в убийстве безоружного афроамериканца.

Начальник Управления полиции города Талса (штат Оклахома) Чак Джордан на пресс-конференции пояснил, что при задержании полицейские сначала обездвижили подозреваемого, а затем убили из табельного оружия.

Согласно записи с полицейского вертолета, Теренс Клатчер возвращался к своей машине, оставленной с работающим мотором на шоссе за городской чертой Талсы. Афроамериканец подчинился приказу поднять руки, но продолжал медленно приближаться к автомобилю.

Полицейские сначала парализовали его с помощью электрошокера, а потом выстрелили в неподвижно лежавшего человека, предварительно сообщив по рации, будто "подозреваемый не идет на сотрудничество".

Шеф полиции города заявил, что инцидент несомненно вызывает "глубокое беспокойство" и не останется без наказания. "Я обещаю, что справедливость восторжествует и правосудие свершится", - сказал Джордан. Он освободил четверых полицейских от исполнения служебных обязанностей до завершения внутреннего расследования.

За последнее время это далеко не первый случай протестов, вспыхнувших после проявления излишней жестокости со стороны полиции. В различных городах США с лета прошлого года произошло несколько резонансных инцидентов, когда белые полицейские убивали чернокожих. Наиболее известным стало убийство офицером Дарреном Уилсоном подростка Майкла Брауна 9 августа 2014 года в Фергюсоне, штат Миссури. Подобные инциденты вызвали волну протестов по всей стране

Американские полицейские с начала года застрелили уже 800 человек. Как отмечается в рапортах и протоколах служебного расследования, все эти случаи имеют отношение к выполнению сотрудниками полиции своих служебных обязанностей.

Из этих 800 убитых почти половина были белыми, четверть - представители чернокожего населения, а шестая часть - выходцы из латиноамериканских стран.

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