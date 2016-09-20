В Подмосковье убит руководитель украинской общественной организации "Оплот" Евгений Жилин, известный жесткой критикой "евромайдана".
Как заявили ТАСС в правоохранительных органах, Жилин был застрелен вчера вечером в ресторане в поселке "Горки-2". В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, не уточнив личность убитого.
"Вечером в одном из ресторанов Одинцовского района неизвестный произвел выстрелы предположительно из пистолета в двух посетителей, сидящих за одним столом", - сообщили в ГСУ.
По данным издания, ресторан, где произошла стрельба, известен, в том числе, тем, что там свои встречи назначал вор в законе Шакро молодой.
В результате покушения "один из потерпевших скончался на месте, второй - госпитализирован. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к убийству".
Полиция ввела план "Перехват". Правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения в поселке Горки-2, и проводят опрос свидетелей.
Отметим, что мужчина, раненый при нападении на Жилина , доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.
"В настоящее время изучаются все возможные версии этого убийства, включая его общественную деятельность. Приоритетной пока нет", - сказал источник.
Издание отмечает, что Евгений Жилин - общественный деятель, председатель Харьковской общественной организации "Оплот" и руководитель структур корпорации "Оплот". Получил широкую известность на Украине в конце 2013 года - начале 2014 года как противник и критик "евромайдана".
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