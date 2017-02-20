Литовской полиции пришлось усмирять пьяных солдат НАТО электрошокерами

Литовским полицейским пришлось справляться с пьяными солдатами НАТО, которые находятся в Прибалтике по случаю учений альянса. Дебош устроили чешские военные.

Фото: AP

Они начали драку на улице со стражами порядка, передает BaltNews.lt.

"Инцидент произошел в ночь на 19 февраля около клуба "Portas". Чешские гости были пьяны, вели себя крайне развязно и пытались оказать сопротивление вызванным полицейским. Стражи порядка были вынуждены применить электрошокеры, чтобы успокоить пятерых разбушевавшихся иностранных вояк",- рассказали журналисты.

По словам очевидцев, полицейские кричали "поджаривай их, убегут" перед применением шокеров. Солдаты, в свою очередь, сыпали угрозами.

Отметим, что это внеплановые ситуации на учениях НАТО — обычное дело. Очередной трагический, хотя и курьезный случай произошел на учениях "Железный меч" в Литве в декабре прошлого года. Тренируясь обороняться от "нападения России", литовская моторизированная пехота накрыла залпом минометов немецких наблюдателей-корректировщиков. В результате мощного удара европейские "партнеры" маленькой прибалтийской страны получили тяжелые и легкие контузии — об этом министерство обороны Литвы призналось порталу Baltnews.

Ранее морская пехота НАТО опозорилась, не сумев как следует высадиться на берегу Португалии — вначале корабли сносило, потом солдаты еле плыли, а дальше броневики начали тонуть в песке. "Суровые бойцы" тогда начали кричать организаторам учений "помогите!".

А до этого войскам НАТО "дали бой" рижские таксисты. Тогда пьяные солдаты, возвращавшихся с ночной гулянки, отказались платить водителю — в результате "супермены" потерпели поражение. "Хваленые натовцы без своего высокоточного оружия не смогли победить даже таксистов!",- смеялись в соцсетях.

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