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Источник Правда.Ру

Россиянку ждет тюрьма за кормление рыбок в море

Происшествия

Кормление морских рыбок может обернуться для российской туристки тюремным сроком. Женщина отдыхает в Таиланде. Россиянку задержала полиция, когда она бросала хлеб рыбам на острове на острове Рача-Яй на юге страны.

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Женщине предъявлено обвинение в нарушении правил поведения на особо охраняемой территории. Чтобы женщину отпустили, ей придется выплатить залог в 2,8 тысячи долларов. Кроме того, гражданке РФ нужно будет оставаться в Таиланде до решения суда.

"Она должна внести залог и обязана находиться на территории Таиланда до решения суда", — сообщил глава местного подразделения департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда Сучат Раттанаруенгси.

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что не получали информацию о данном инциденте.

Кормление рыб и других морских обитателей в водоохранной зоне — серьезное преступление в Таиланде. За него можно сесть в тюрьму на год или получить штраф до трех тысяч долларов.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", недавно в Таиланде группа российских туристов проникла на закрытый остров, которые используют военные. ВМС Таиланда вынуждены были выдворить группу русскоговорящих туристов, состоящую примерно из 200 человек, с территории острова Рин в Сиамском заливе, которая закрыта для свободного посещения.

Как передает телеканал Thai PBS, остров расположен всего в 20 км от популярной у иностранцев Паттайи, туристов обнаружили военные моряки. Отдыхающие плавали, играли на пляже в волейбол, загорали. При этом военные Таиланда используют остров для тренировочных целей, проводят стрельбы.

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