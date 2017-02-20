Убийство Ким Чон Нама попало на камеру. ВИДЕО

По предварительным данным, именно на этом видео зафиксирован момент убийства брата северокорейского лидера Ким Чон Нама. В аэропорту к нему подходит женщина в белом и набрасывается на него позади. В свою очередь другая неизвестная особа брызгает Наму в лицу жидкостью.

Сейчас арестованы четыре подозреваемых в убийстве — в частности, химик из КНДР. "Правда.Ру" ранее сообщала, что брат лидера Северной Кореи давно жил за рубежом и не поддерживал отношений с Ким Чен Ыном. Но одно время его считали возможным преемником Ким Чен Ира. Позже стало известно, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди и унаследованных от отца средств.

Тем временем правительство Республики Корея официально заявило, что уверено в причастности КНДР к убийству в Куале-Лумпуре Ким Чен Нама.

"Учитывая, что все подозреваемые в преступлении — граждане КНДР, мы считаем, что власти Северной Кореи являются организаторами убийства", — заявил пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея Чон Чжун Хи.

Ким Чен Нам должен был вылететь из Куала-Лумпура в Макао, где живет его семья. В настоящее время проводится экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти брата лидера Северной Кореи.

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