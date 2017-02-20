По предварительным данным, именно на этом видео зафиксирован момент убийства брата северокорейского лидера Ким Чон Нама. В аэропорту к нему подходит женщина в белом и набрасывается на него позади. В свою очередь другая неизвестная особа брызгает Наму в лицу жидкостью.
Сейчас арестованы четыре подозреваемых в убийстве — в частности, химик из КНДР. "Правда.Ру" ранее сообщала, что брат лидера Северной Кореи давно жил за рубежом и не поддерживал отношений с Ким Чен Ыном. Но одно время его считали возможным преемником Ким Чен Ира. Позже стало известно, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди и унаследованных от отца средств.
Тем временем правительство Республики Корея официально заявило, что уверено в причастности КНДР к убийству в Куале-Лумпуре Ким Чен Нама.
"Учитывая, что все подозреваемые в преступлении — граждане КНДР, мы считаем, что власти Северной Кореи являются организаторами убийства", — заявил пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея Чон Чжун Хи.
Ким Чен Нам должен был вылететь из Куала-Лумпура в Макао, где живет его семья. В настоящее время проводится экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти брата лидера Северной Кореи.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.