Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Убийство Ким Чон Нама попало на камеру. ВИДЕО

Происшествия

По предварительным данным, именно на этом видео зафиксирован момент убийства брата северокорейского лидера Ким Чон Нама. В аэропорту к нему подходит женщина в белом и набрасывается на него позади. В свою очередь другая неизвестная особа брызгает Наму в лицу жидкостью.

Убийство Ким Чон Нама попало на камеру

Сейчас арестованы четыре подозреваемых в убийстве — в частности, химик из КНДР. "Правда.Ру" ранее сообщала, что брат лидера Северной Кореи давно жил за рубежом и не поддерживал отношений с Ким Чен Ыном. Но одно время его считали возможным преемником Ким Чен Ира. Позже стало известно, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди и унаследованных от отца средств.

Тем временем правительство Республики Корея официально заявило, что уверено в причастности КНДР к убийству в Куале-Лумпуре Ким Чен Нама.

"Учитывая, что все подозреваемые в преступлении — граждане КНДР, мы считаем, что власти Северной Кореи являются организаторами убийства", — заявил пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея Чон Чжун Хи.

Ким Чен Нам должен был вылететь из Куала-Лумпура в Макао, где живет его семья. В настоящее время проводится экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти брата лидера Северной Кореи.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Chilling moment Kim Jong nam is 'killed by female assassins'
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Валерий ШАНЦЕВ: "Западному бизнесу у нас никто не мешает"
Центр. Азия
Уроки Афганистана: там ковалась победа в Сирии
Власть
Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно?
Читательский топ
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"

Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.

"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
Наука и техника
НЛО столкнулся с Солнцем
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Наука и техника
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"

Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.

"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Доказано: жизнь после смерти существует
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует
Политика
Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Юрий Носовский Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Лейла Мамедова Ложная тревога: студенты не пойдут по миру Лейла Мамедова
Комментарии
Галина Бубнова Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
вячеслав судаков Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
Владимир Фокин Украина хочет возвести на границе с РФ "непроходимый рубеж"
Сестрица Алёнушка "Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
VF Друг Багдасарян насмерть сбил пешехода
Yury Shkolnik Назван самый опасный возраст для вождения
Tатьяна М Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Лариса и Николай Кусочкины Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?