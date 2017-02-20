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Источник Правда.Ру

Друг Багдасарян насмерть сбил пешехода

Происшествия

Друг Багдасарян — гонщик Вартан Саркисов — пошел по стопам скандальной стритрейсерши. Мало того, что он насмерть сбил мужчину, так еще и попытался скрыться с места происшествия, перед этим протаранив несколько машин. Известно, что ДТП произошло рано утром в воскресенье на Мосфильмовской улице. 26-летний Саркисов управлял Porsche Cayenne.

Друг Багдасарян насмерть сбил пешехода
Фото: скриншот видео "Вести.ру"

Стражи порядка утверждают, что скорость превышала допустимое значение в разы. Кстати, сам стритрейсер возвращался с местной тусовки — с площадки Воробьевых гор, где собираются уличные гонщики. После трагедии он был задержан полицией. Как сообщает РЕН ТВ пешехода буквально разорвало на части.

Возбуждено уголовное дело. Саркисову грозит до пяти лет лишения свободы. По предварительным данным, Саркисов был пьян. Он отделался только переломом руки, его госпитализировали. О судьбе сопровождавшего его пассажира пока не сообщается. Вероятно, он тоже в больнице.

В друзьях в соцсетях у стритрейсера есть та самая участница "гонок на Gelandewagen" Мара Багдасарян. Напомним, что 17 февраля мировой судья рассмотрел два административных материала в отношении Багдасарян за совершение административных правонарушений. Ей назначено наказание в виде штрафов в размере 10 тысяч и одной тысячи рублей. Напомним, что в ноябре-декабре судом были рассмотрены 51 административный протокол о неуплате ею штрафов, тогда она получила два ареста на 10 и 14 суток, 595 часов обязательных работ и штрафы на 183 тысяч рублей.

"Правда.Ру" сообщала, что Мара Багдасарян неоднократно нарушала правила дорожного движения. Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики, размещенные в интернете. На одном из них запечатлено, как автоледи мчится по дороге на огромной скорости и едва и не таранит другой автомобиль. Сама девушка уверена, что виноват в этой ситуации водитель, который слишком медленно ехал. "За что я не люблю овощей на дорогах, если ты едешь, то ЕДЬ, а не стой. Яркий пример аварийной ситуации", — подписала видео Багдасарян.

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