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Источник Правда.Ру

В ростовском селе убили "оборотня"

Происшествия

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел. Он успел загрызть несколько свиней, теленка и даже разорвал алабая (эти собаки славятся своими недюжинными размерами).

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Источник фото: "Википедия"

Хозяева, пострадавшие от действий волка, пожаловались местным охотникам. Погоню за животным организовали на снегоходах. Его удалось ликвидировать. Охотники рассказали, что волк был гораздо массивнее человека, сообщает "Блокнот Ростов".

Уже несколько лет из разных уголков мира приходит информация об еще одном звере, который терроризирует жителей деревень — чупакабре. Прошлым летом чупакабру поймали жители села Рукшин Хотинского района Черновицкой области. Тело неизвестного хищника селяне передали ветеринарам для изучения.

"Неестественно длинные зубы, у собаки таких нет, длинные задние ноги и длинная шея и уши. Уши как у африканской лисицы, они ей нужны для охлаждения или терморегуляции, они в три раза больше, чем у нашей лисы", — рассказал тогда директор региональной государственной лаборатории ветмедицины Валерий Допиряк.

Как рассказывала "Правда.Ру", в прошлом году чупакабру нашли местные жители в Парагвае. Правда у нее еще были еще и "руки". Ужасную находку сразу засняли на камеру, и видео моментально попало в сеть.

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