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Источник Правда.Ру

В Челябинске больница отказалась принять ветерана войны: женщина умерла

Происшествия

В Челябинске следователи проверяют больницу, в которой врачи отказались принять 87-летнюю пенсионерку. Ветерана Великой Отечественной войны привезли на скорой с жалобой на резкое ухудшение самочувствия. Однако врач попросил подписать родных отказ от госпитализации и буквально заставили забрать женщину, сказав: "Бабушке полегчает дома".

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

На следующий день ветеран войны умерла от инсульта. Теперь ее сын пытается найти ответ на вопросы, кто виноват в произошедшем и из-за чего умерла его мать — из-за врачебной ошибки или банального равнодушия. Родные намерены обращаться в суд, передает ТРК "Звезда".

Как сообщала Правда.Ру, во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача скорой помощи, из-за которой умерла трехлетняя девочка. Трагедия произошла почти год назад. На муромскую станцию скорой помощи поступил вызов — задыхался ребенок. По дороге, несмотря на срочный вызов, медик приняла решение заправить автомобиль вместо того, чтобы взять уже готовую машину. В результате до ребенка скорая ехала 39 минут.

Когда педиатр прибыла в село, выяснилось, что у бригады не было необходимой ребенку кислородной маски. Кроме того, следствие полагает, что врач неправильно выбрала тактику действий — вместо того, чтобы провести срочные процедуры на месте, она повезла девочку в муромскую больницу. По пути следования девочка умерла от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.

Халатность врачей все чаще фигурирует в СМИ. В начале ноября прошлого года стало известно об ослепшей четырехлетней девочке на Камчатке. Она лишилась зрения из-за того, что в больнице не было офтальмолога. В отношении руководства больницы возбудили уголовное дело.

Также ранее Правда.Ру сообщала о жителе Подмосковья, который умирал от рака, а врачи лечили его от радикулита. Мужчина обращался за медицинской помощью дважды в конце октября. Ему поставили диагноз: радикулит. Через несколько дней состояние ухудшилось. Тогда врачи написали, что у пациента пневмония. Его отправили в больницу. В медучреждении 2 ноября он скончался.

Правда, нередко врачам мешают обстоятельства или… люди. На Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к 21-летнему молодому человеку с включенными спецсигналами. В результате он умер, врачи не успели оказать ему помощь.

После этого губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает необходимым ужесточить наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб.

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