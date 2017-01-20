Москвич умер, искупавшись в Крещение

53-летний житель столицы умер от острой сердечной недостаточности, искупавшись в Крещение. Трагедия произошла на религиозном православном празднике, организованном в районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице.

Фото: AP

Мужчине стало плохо сразу после того, как он нырнул, врачи, дежурившие на месте, попытались оказать ему медицинскую помощь, однако их усилия оказались безуспешными и им пришлось констатировать смерть, передает "Лайф".

Всего за 2 дня празднования Крещения помощь врачей понадобилась 22 людям, 8 человек были госпитализированы.

Как ранее сообщала Правда.Ру, количество купающихся в Крещение москвичей с каждым годом растет. В 2013 году в крещенских купаниях в Москве участвовали 92,7 тыс. человек, в 2014 году — 94,4 тысячи, в 2015 году — 112,1 тыс. человек, в 2016 году — 105,3 тыс. человек. В этом году их было больше 110 тысяч.

Напомним, медики не советуют окунаться в ледяную воду, людям, имеющим следующие заболевания:

сердечно-сосудистые заболевания;

эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга;

невриты, полиневриты;

сахарный диабет, тиреотоксикоз;

глаукома, конъюнктивит;

туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема;

нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы;

язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит;

венерические заболевания.

— С медицинской точки зрения, если мы говорим именно о неподготовленных людях, то, естественно, вреда намного больше. В этом году в Центральной России обошлось без крещенских морозов, но все равно перепад температур при купании получается достаточно ощутимым. Это стрессовая ситуация для организма, в первую очередь для сердечно-сосудистой и для дыхательной системы.

К сожалению, когда люди окунаются практически целиком разом в ледяную воду, одна из самых распространенных реакций со стороны организма — это остановка дыхания, остановка сердечной деятельности, — рассказал врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов.

По его словам, на фоне крещенского стресса для организма развивается целый ряд осложнений, в том числе, у детей. Кроме того, ставят под удар свое здоровье люди с хроническими заболеваниями, если они это делают впервые в жизни, по принципу "шли мимо и решили окунуться". Погружение в прорубь чаще всего выступает в роли провокатора обострения.

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