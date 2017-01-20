В парижском метро снова резня

Вооруженный мужчина совершил несколько нападений на пассажиров парижского метро в северо-восточной части столицы Франции, его разыскивает полиция.

Фото: АР

Как сообщает издание Parisien, первый инцидент произошел вчера около 21.15 по местному времени (23.15 мск). В вагоне на 7-й линии метрополитена неизвестный нанес три удара ножом мужчине, которого, предположительно, не знал, а затем выскочил из поезда на станции Riquet. Пострадавшему на месте оказали помощь, затем он был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Спустя полтора часа, около 22.45, один из пассажиров сообщил сотрудникам парижского метрополитена о совершенном на него нападении на станции Jacques Bonsergent. Затем, спустя еще час, в 00.50, на станции Gare de l'Est два человека также сообщили, что на них напал неизвестный с ножом. В обоих случаях описание преступника совпадало.

По данным РИА Новости, сейчас ведутся поиски нападавшего, расследование поручено региональной полиции на транспорте.

Напомним, ранее полиция Брюсселя(Бельгия) задержала мужчину, ранившего ножом двоих полицейских. Инцидент произошел около полудня неподалеку от спортивного центра в коммуне Скарбек, где проживает значительное число выходцев из Турции.

"Два сотрудника столичной полиции госпитализированы с ножевыми ранениями — в область шеи и область живота. Их жизнь вне опасности. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия", — сообщил телеканал RTL.

7 сентября также было совершено нападение на полицию Бельгии. В коммуне Моленбек на полицейских Брюсселя напал 24-летний мигрант из Марокко. Сотрудники полиции попытались задержать его в парке, где он разгуливал с кухонным ножом с 24-сантиметровым лезвием в руках. Одному из стражей порядка нападавший успел нанести семь ударов ножом, второму — один.

Значительную долю населения коммуны Моленбек составляют мусульмане. В европейской прессе этот столичный район зачастую называют "перекрестком европейского джихадизма". Как сообщала газета Libre Belgique, прокуратура не склонна считать действия мужчины террористическим актом.

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