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В парижском метро снова резня

Происшествия

Вооруженный мужчина совершил несколько нападений на пассажиров парижского метро в северо-восточной части столицы Франции, его разыскивает полиция.

В парижском метро снова резня
Фото: АР

Как сообщает издание Parisien, первый инцидент произошел вчера около 21.15 по местному времени (23.15 мск). В вагоне на 7-й линии метрополитена неизвестный нанес три удара ножом мужчине, которого, предположительно, не знал, а затем выскочил из поезда на станции Riquet. Пострадавшему на месте оказали помощь, затем он был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Спустя полтора часа, около 22.45, один из пассажиров сообщил сотрудникам парижского метрополитена о совершенном на него нападении на станции Jacques Bonsergent. Затем, спустя еще час, в 00.50, на станции Gare de l'Est два человека также сообщили, что на них напал неизвестный с ножом. В обоих случаях описание преступника совпадало.

По данным РИА Новости, сейчас ведутся поиски нападавшего, расследование поручено региональной полиции на транспорте.

Напомним, ранее полиция Брюсселя(Бельгия) задержала мужчину, ранившего ножом двоих полицейских. Инцидент произошел около полудня неподалеку от спортивного центра в коммуне Скарбек, где проживает значительное число выходцев из Турции.

"Два сотрудника столичной полиции госпитализированы с ножевыми ранениями — в область шеи и область живота. Их жизнь вне опасности. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия", — сообщил телеканал RTL.

7 сентября также было совершено нападение на полицию Бельгии. В коммуне Моленбек на полицейских Брюсселя напал 24-летний мигрант из Марокко. Сотрудники полиции попытались задержать его в парке, где он разгуливал с кухонным ножом с 24-сантиметровым лезвием в руках. Одному из стражей порядка нападавший успел нанести семь ударов ножом, второму — один.

Значительную долю населения коммуны Моленбек составляют мусульмане. В европейской прессе этот столичный район зачастую называют "перекрестком европейского джихадизма". Как сообщала газета Libre Belgique, прокуратура не склонна считать действия мужчины террористическим актом.

В марте 2016 года в Австрии "шариатский патруль" избил жителя Вены, который попытался защитить жену-чеченку и дочь. Попытка защитить семью от так называемого "шариатского патруля" в контролируемом исламистами венском районе "Миллениум Сити", закончилась для местного жителя плачевно. По данным издания Kurier, различные группы мигрантов, населяющие австрийскую столицу, ведут борьбу за контроль над районом, патрули проверяют местные бары и клубы и следят за тем, чтобы мусульманки соблюдали исламский дресс-код.

В июле имам датской мечети Гримхож в Орхусе Абу Билал Исмаил заявил следующее: "Мы имеем право насиловать детей". Естественно, для упомянутого имама оказалось вполне нормальным убийство замужних или разведенных женщин в случае их внебрачной связи. Позже высказывания религиозного деятеля вызвали бурю негодования датчан.

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