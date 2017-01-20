В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли выживших

Под обломками горного отеля Rigopiano di Farindola, который трое суток назад накрыла снежная лавина, обнаружены восемь живых человек. Об этом сообщает итальянское информационное агентство АНСА. Ранее сообщалось о шести спасшихся.

Для эвакуации людей на место происшествия отправили спасательные вертолёты. 8 человек уже удалось вытащить из-под завалов, одна из них уже доставлена в больницу на вертолете.

Напомним, лавина, спровоцированная сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором находились порядка двух десятков туристов и гостиничный персонал.

Смотрите фоторепортаж: Погребенные заживо

Как сообщает газета Daily Express, трагедия произошла вечером 18 января в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруцццо. Сигнал бедствия подали двое клиентов, которые в момент схода лавины были рядом со зданием, они смогли укрыться в машине.

"Из-за плохой погоды сотрудники экстренных служб в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Из-под снега достали двух выживших, которые и подали сигнал о помощи", — написал на своей странице в Facebook глава провинции.

Поисковые работы на месте трагедии продолжаются, спасатели уже извлекли из-под завалов тела четырех погибших. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони в связи с гибелью людей, передает РИА Новости.

Как выжить, оказавшись в лавине, Правда.Ру спросила эксперта по выживанию, инструктора школы выживания "Волчица" Дмитрия Алешкина:

— Сама лавина, пока двигается, мягкая, то есть это не лед, не камни. Задача в этом случае — оставаться наверху, выгребаться наверх, выплывать. Когда лавина остановилась, если вы не потеряли сознание, надо попытаться сделать вокруг себя воздушный мешок, вытоптать снег внутри, сделать пещеру.

Главная причина смерти в лавине чаще всего — удушение. Человека заваливает снегом, который быстро затвердевает, и человек задыхается. Поэтому надо сделать пещеру вокруг себя.

Другой совет. На многих горнолыжных куртках есть встроенный датчик поиска в случае потери в лавине. То есть когда придут спасатели, такие датчики подают сигналы на специальный прибор. Благодаря этому человека довольно быстро можно найти.