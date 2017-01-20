Под обломками горного отеля Rigopiano di Farindola, который трое суток назад накрыла снежная лавина, обнаружены восемь живых человек. Об этом сообщает итальянское информационное агентство АНСА. Ранее сообщалось о шести спасшихся.
Для эвакуации людей на место происшествия отправили спасательные вертолёты. 8 человек уже удалось вытащить из-под завалов, одна из них уже доставлена в больницу на вертолете.
Напомним, лавина, спровоцированная сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором находились порядка двух десятков туристов и гостиничный персонал.
Смотрите фоторепортаж: Погребенные заживо
Как сообщает газета Daily Express, трагедия произошла вечером 18 января в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруцццо. Сигнал бедствия подали двое клиентов, которые в момент схода лавины были рядом со зданием, они смогли укрыться в машине.
"Из-за плохой погоды сотрудники экстренных служб в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Из-под снега достали двух выживших, которые и подали сигнал о помощи", — написал на своей странице в Facebook глава провинции.
Поисковые работы на месте трагедии продолжаются, спасатели уже извлекли из-под завалов тела четырех погибших. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони в связи с гибелью людей, передает РИА Новости.
Как выжить, оказавшись в лавине, Правда.Ру спросила эксперта по выживанию, инструктора школы выживания "Волчица" Дмитрия Алешкина:
— Сама лавина, пока двигается, мягкая, то есть это не лед, не камни. Задача в этом случае — оставаться наверху, выгребаться наверх, выплывать. Когда лавина остановилась, если вы не потеряли сознание, надо попытаться сделать вокруг себя воздушный мешок, вытоптать снег внутри, сделать пещеру.
Главная причина смерти в лавине чаще всего — удушение. Человека заваливает снегом, который быстро затвердевает, и человек задыхается. Поэтому надо сделать пещеру вокруг себя.
Другой совет. На многих горнолыжных куртках есть встроенный датчик поиска в случае потери в лавине. То есть когда придут спасатели, такие датчики подают сигналы на специальный прибор. Благодаря этому человека довольно быстро можно найти.
Читайте подробнее в материале: Советы попавшим в снежную лавину.
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