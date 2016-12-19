Владимир Путин: Андрей Карлов ушел из жизни на боевом посту

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде посла России в Турции Андрея Карлова.
Дипломат был убит 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре.
"Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Карлов Андрей Геннадьевич", — начал встречу Путин с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором СВР Сергеем Нарышкиным.
"Прошу министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту", — сказал президент.
Кроме того, Путин выразил соболезнования родным и близким дипломата. По словам главы государства, Карлов "был интеллигентным и добрым человеком".
"Совершенное преступление - это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта", - сказал Путин.
"Ответном на это может быть только одно - усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют", - добавил российский президент.
Также стало известно о договоренности Путина и Эрдогана относительно того, что РФ направит в Турцию следственную группу для расследования убийства посла.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", убийца выстрелил послу в спину во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.
По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, Алтынташ окончил полицейское училище в Измире. В течение двух с половиной лет он служил в спецназе в Анкаре.
, что кроме Карлова при нападении ранения получили еще три человека, одного уже выписали из медучреждения.
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