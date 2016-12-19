Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова направлено на ухудшение отношений между странами. "Это подлое убийство направлено на то, чтобы испортить отношения двух стран", — заявил премьер.

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Ранее мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил, что нападение на российского посла направлено на разрушение отношений России и Турции.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", свои соболезнования России выразили официальные представители европейских государств, Евросоюза, Соединенных Штатов, Белоруссии, Ирана, других государств. Госсекретарь США Джон Керии предложил России и Турции помощь в расследовании убийства.

Однако до сей поры нет официальных комментариев из Киева.

Впрочем, нельзя сказать, что не комментируют вовсе. "На самом деле это очень тревожный сигнал, я сразу вспомнил убийство в Сараево в 1914 году эрцгерцога Австро-Венгрии Фердинанда, и с этого формально началась Первая мировая война", — заявил, например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

А внефракционный депутат Владимир Парасюк назвал "героем" убийцу российского посла в Турции. Соответствующую запись он опубликовал на странице в Facebook.

"Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать — герой!", — написал Парасюк. Комментаторы в большинстве своем Парасюка поддержали.

19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Анкаре во время его выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок".

Позднее выяснилось, что в Андрея Карлова стрелял 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.