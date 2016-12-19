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Источник Правда.Ру

Источник: Посол России в Анкаре скончался после покушения.ВИДЕО

Происшествия

Российский посол в Анкаре Андрей Карлов скончался в результате нападения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила эту информацию.

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Фото: AP

Напомним, 19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", которая была организована в галерее современного искусства в столице Турции.

По словам очевидцев, посол РФ в Турции зачитывал речь на открытии выставки, когда в помещении началась стрельба.

В МИДе России ранее сообщили, что раненому оказывается первая помощь на месте инцидента. МИД также подтвердил, что посол в Анкаре получил огнестрельное ранение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам: "Мы пока не располагаем достоверной информацией, но сейчас по линии МИД и нашего посольства предпринимаются все необходимые усилия... Стрельба ещё не завершена, эта бойня, к сожалению, продолжается (как нам сообщают российские дипломаты, которые работают в Турции).

Позже стало известно, что человек, совершивший покушение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, был ликвидирован в ходе полицейского штурма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о нападении на российского посла в Анкаре.

"Президенту доложено. Проверяем информацию. Президент планирует заслушать министра иностранных дел и руководителей спецслужб", — заявил Песков.

В сети уже появилось видео с места событий. Кроме того, совершивший нападении человек попал на фото. Издание Milli Gazete сообщает, что террористу 20-25 лет. Мэр Анкары подтвердил информацию о том, что нападавший на российского посла Андрея Карлова служил в полиции. Правда, был недавно уволен. 

Как передает Политонлайн, "в здание галереи убийца посла вошел, представившись телохранителем Карлова".

"Это за детей Алеппо. Никто не будет в безопасности, пока дети Алеппо не будут в безопасности. Я не уйду отсюда, вы заплатите за смерть отсюда. Вы свидетели, мы объявили джихад. Они ответят за убийства женщин. Я вышел на джихад ради Аллаха мы принесли байъат  и вышли на джихад. Аллаху акбар. Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию. Пока сирийцы не будут в безопасности, вы тоже не будете. Всем назад", - дают СМИ перевод его слов."

По поводу случившегося уже высказались в Госдепе США. В штатах осудили нападение на российского посла. Официальный представитель Госдепа Джон Кирби сообщил в интервью "Интерфаксу":

- Мы видели сообщения о том, что на российского посла в Турции было совершено нападение вооруженным человеком. Мы осуждаем этот акт насилия, вне зависимости от того, кто его совершил. Наши мысли и молитвы с ним и его семьей.

Российский МИД квалифицировал нападение на посла как теракт.

"Россия уже получила заверения от властей Турции, что все виновные в покушении на посла Карлова будут найдены, арестованы и наказаны", - заявили в правительстве Турции. Эту информацию подтвердил и МИД России.

Напомним, в декабре в Турции произошло два крупных теракта. 10 декабря в столице Турции два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

Позже ответственность за взрывы на себя взяла курдская националистическая вооружённая группировка. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана".

А 17 декабря в Турции взорвался автобус с военнослужащими. Взрыв прогремел в автобусе, перевозившем военнослужащих. Есть убитые и раненые. Машины скорой помощи отправлены на место происшествия. Как сообщили в Генштабе, погибли 13 человек, еще 55 получили травмы.

Теракт в городе Кайсери в центральной части Турции совершил террорист-смертник, позже заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

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