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Источник Правда.Ру

СМИ: В Анкаре напали на российского посла

Происшествия

 

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Фото: AP

В Анкаре совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова, сообщают местные СМИ. Отмечается, что дипломат тяжело ранен.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, неизвестный ворвался на фотовыставку "Россия глазами турок" во время выступления дипломата. Преступник сделал несколько выстрелов, уточняет ТАСС.

Российское посольство в Анкаре пока не комментирует эту информацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ближайшее время ведомство сделает заявление в связи с появившимися сообщениями о нападении, и просила ориентироваться только на официальную информацию министерства.

Напомним, в декабре в Турции произошло два крупных теракта. 10 декабря в столице Турции два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

Инцидент произошел после футбольного матча между командами "Бешикташ" и "Бурсаспор". Стадион вмещает около 45 тысяч человек. В момент детонации большая часть болельщиков и зрителей уже покинула стадион. Погибли 44 человека, пострадали десятки.

Позже ответственность за взрывы на себя взяла курдская националистическая вооружённая группировка. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана". В своём заявлении представители группировки отмечают, что взрывы не были направлены напрямую против народа Турции. Что было мишенью террористов, не сообщается.

Однако президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что целью терактов "было добиться как можно больше жертв". Позже глава государства созвал экстренное совещание по безопасности.

А 17 декабря в Турции взорвался автобус с военнослужащими. Взрыв прогремел в автобусе, перевозившем военнослужащих. Есть убитые и раненые. Машины скорой помощи отправлены на место происшествия. Как сообщили в Генштабе, погибли 13 человек, еще 55 получили травмы.

Теракт в городе Кайсери в центральной части Турции совершил террорист-смертник, позже заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Ранее генштаб Турции сообщил о теракте в Кайсери, направленном против военных. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы.

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