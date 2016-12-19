Производители "Боярышника" сознательно торгуют отравой — эксперт

В Иркутске произошло массовое отравление настойкой "Боярышника". Число погибших от спиртосодержащей жидкости превысило уже 40 человек. В регионе объявлен режим ЧС. Мэр города заявил, что продажа "Боярышника" после случившегося запрещена.

Источник фото: архив Правды.Ру

Стражи порядка изъяли из незаконного оборота порядка 2 тысячи этих средств. По предварительным данным, в составе "Боярышника" был метиловый спирт.

О том, почему могла произойти трагедия, Правде.Ру рассказала независимый эксперт фарм-рынка с опытом работы в отрасли более 30 лет Ирина Булыгина.

— В чем вы видите причину случившегося?

— Давайте начнем с того, что то, что продавали в Иркутске, я такого бреда не видела никогда. Было написано, что это для наружного применения. "Боярышник", даже как лекарственное средства для наружного применения никогда не используется. Существует лекарственный препарат, зарегистрированный официально, настойка "Боярышника" для внутреннего употребления. Это средство признано кардиотоником.

То, что продавали в Иркутске, — это лосьон для наружного применения. Люди привыкли к настойке "Боярышника" аптечной, которую они принимали внутрь. Конечно, это неправильно, но эта практика существует давно, глубоко, еще опять же с советских времен, потому что в этой настойке боярышника спирт 70-градусный, а как говорят люди, употреблявшие эту настойку, ягода боярышника, с которой происходит экстракция, придает очень пикантный вкус этой настойке. Значит, естественно, для производства настойки для внутреннего потребления используется спирт-ректификат очень высокой степени очистки.

То, что делают сейчас — это бодяжат густой экстракт боярышника, покупаемый в Китае, разводят любой спиртовой субстанцией, вот видимо там присутствовал метиловый спирт. Отравление метанолом — самое страшное, потому что он не имеет ни вкуса, ни цвета, не запаха, а поражает центральную нервную систему, то есть наступает паралич, и если организм ослаблен — а люди, как вы понимаете, покупающие для приема внутрь настойку "Боярышника", это люди уже с глубокой алкоголизацией организма — начинает отказывать почки, печень, и человек умирает.

— Вероятно, для людей, покупавших данный лосьон, ключевым было слово "спирт". В чем принципиальное отличие метилового и этилового спирта?

— Принципиальное отличие метанола от этанола — там как бы чисто химически этанол — это две связи содержатся у ядра, а метанол — одно, и вот метанол является токсичным веществом, а этанол — нет. Разница очень несущественная, если мы берем чистую химию. Ни на вкус, ни на цвет, ни на запах отличить это невозможно.

— На что должны обратить внимание производители подобного лосьона для рук, чтобы не допустить повторения трагедии? Изменить название, ведь сейчас оно такое же, как у настойки? Или большими буквами написать, что нельзя принимать внутрь?

- Я считаю, что таких производителей надо арестовывать и сажать, это мое мнение. Еще раз повторюсь, плоды боярышника, листья, ветви, корни не используются для наружного, нет у них действия для народного использования, это не огуречный лосьон, который может отбеливать кожу, поэтому это сознательный выпуск препарата, который будут покупать, чтобы пить. И если они сознательно это делают и бодяжат неизвестно что — таких людей надо сажать.

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