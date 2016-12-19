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Источник Правда.Ру

Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов

Происшествия

19-летний житель Екатеринбурга решил продать свой любимый автомобиль BMW Е34 525, так как собирался идти служить в армию, а оставлять его на год было негде. Молодой человек подал объявление на известном сайте по продаже автомобилей, и вскоре ему позвонил покупатель.

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Фото: REX

— Позвонил мужчина. Сказал, что он из Тюмени. Всё тщательно расспрашивал по поводу автомобиля, особенно его, интересовал двигатель. Сказал, что если все характеристики полностью соответствуют описанию, то приедет в ближайшее время и купит. Тем более, что цена в 160 000 рублей его сразу устроила — рассказал Лайфу молодой человек.

Уже на следующий день парень встретился с покупателем. Машина его устроила. Деньги мужчина передавал в тёмном автомобиле. Он отдал продавцу пачку денег, перед этим пересчитав их.

Развернуть сверток парень решил уже после продажи авто. Он обнаружил, что деньги не настоящие.

В полиции составили фоторобот предполагаемого правонарушителя. Мужчину ищут.

Ранее Правда.Ру сообщала о еще одном криминальном и курьезном случае продажи авто. В Москве незадачливый угонщик пытался продать краденое авто через 10 минут после преступления. 36-летний мужчина из Белгородской области сразу после кражи авто выставил объявление о продаже. Примечательно, что злоумышленник припарковал авто на той же улице, где она была украдена, только не у 11-го, а 25-го дома.

Объявление о продаже авто увидел на сайте житель Москвы и приехал посмотреть машину. За новенькую "ауди" продавец просил всего миллион рублей. Покупатель попросил документы на машину, а в них увидел имя настоящей владелицы. Тогда он обратился в полицию. Вора задержали.

Кстати, в России стали покупать больше отечественных авто. Доля новых легковых иномарок в общем объеме продаж впервые с 2013 года упала ниже 80%. А вот доля новых автомобилей Lada и UAZ, растет, пишут "РИА Новости".

"В кризисные периоды продажи иномарок падают сильнее рынка, а спрос смещается в сторону отечественных моделей, которые стоят дешевле. Поэтому их доля растет, а у иномарок она снижается", — пояснил руководитель пресс-службы агентства "Автостат" Азат Тимерханов.

Сыграло свою роль и появление новых моделей Vesta и XRay, а также изменение дилерской сети АвтоВАЗа.

Кроме того, многие иностранные компании были вынуждены на фоне падения продаж сократить количество моделей.

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