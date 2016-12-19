Вместо поезда 6-летней девочке из Нью-Йорка прислали по почте настоящее ружье

Пожилая женщина из Нью-Йорка вместо игрушечного поезда для своей 6-летней внучки получила по почте настоящее ружьё. Открыв посылку, доставленную компанией UPS и увидев содержимое — копии водительских прав и разрешение на скрытое ношение оружия, оформленное на некоего мужчину из Аризоны, бабушка незамедлительно вывела внучку из комнаты и вызвала полицию.

Источник фото: архив Правды.Ру

Ружье забрали полицейские, а бабушке и ее внучке вскоре прислали поезд.

В компании UPS сказали, что такие случаи относятся к разряду исключительно редких, но напомнили, что доставка оружия почтой не запрещена, передает Лайф.

А вот россияне просят у Деда Мороза подарки не для детей и внуков, а для себя. Как ранее сообщала Правда. Ру, к российскому волшебнику в этом году больше обращаются взрослые, нежели дети. Чаще всего это люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

"Дедушка Мороз, прошу, помоги мне с ремонтом канализации! Мне 62 года! Муж умер, сыновьям я стала обузой. Обратиться мне больше не к кому!" — сообщается в одном из посланий.

Некоторые просили Деда Мороза помочь с началом новой жизни. С просьбой подарить на праздник мужчину мечты нередко обращались молодые девушки от 20 до 30 лет. Коме того, многие россияне хотят встретить Новый год без долгов, поэтому взрослые просят Деда Мороза разрешить их проблемы с кредитами.

Кстати, отмечать Новый год-2017 жители мегаполисов и глубинки будут по-разному, выяснили специалисты. 43 % жителей российских городов-миллионников проведут новогодние праздники вне дома. Большинство из них отправятся в экскурсионные поездки. При этом среди путешественников лишь треть планируют отдыхать за пределами страны. Встречать Новый год дома, на даче или у родственников собираются 57% жителей крупных российских городов.

А вот в провинции традиционно пройдут застолья в домашней остановке.

Правда, и богатые, и бедные, и жители глубинки, и обитатели крупных городов встречают этот праздник в кругу семьи. Не важно где — за столом дома или на курорте. Об этом Правде.Ру рассказала системный семейный психолог Татьяна Потемкина:

— Новый год остается семейным праздником. Потому что, как правило, люди путешествуют семьями. И если бы вы сейчас съездили в другие страны, то вы бы увидели, сколько наших соотечественников — супружеские пары, пары с детьми — путешествуют там. Так что это все равно остается семейным праздником. Независимо от того, за столом встречают или встречают в каком-нибудь путешествии.

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