В Иркутске после массового отравления запретили продавать "Боярышник"

Продажа "Боярышника" запрещена в Иркутске после массового отравления людей. Об этом заявил мэр города. На данный момент полиция продолжает проверять места продажи спиртосодержащего средства.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся проверки мест реализации спиртосодержащей продукции. В рамках декриминализации сферы оборота алкоголя силами подразделений по исполнению административного законодательства, управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области проверено свыше 200 мест торговли спиртным, в том числе оптовые и мелкооптовые рынки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее пресс-служба следственного управления СК по Иркутской области сообщала, что следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски на торговых рынках, передает ТАСС.

Как сообщала Правда.Ру, в первых сообщениях об иркутской трагедии СМИ сообщали о том, что жители иркутского микрорайона Ново-Ленино массово травятся суррогатным алкоголем.

Медики подтвердили версию о том, что острое отравление вызвано именно спиртосодержащим продуктом. Однако, согласно предварительным сведениям, все пострадавшие употребляли настойку боярышника.

Все образцы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

Позже стало известно, что задержаны злоумышленники, реализовавшие средство, ставшее причиной массовой гибели граждан. По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, было произведено задержание двух человек.

Стражи порядка изъяли из незаконного оборота порядка 2 тысячи этих средств. По предварительным данным, в составе "Боярышника" был метиловый спирт.

Первоначально сообщалось, что в медицинские учреждения поступили 42 человека, из них 25 скончались. Позже стало известно, что погибли 33 человека.

После массового отравления людей в Иркутске введён режим ЧС.

"В Иркутске вводится режим чрезвычайной ситуации", — цитирует Интерфакс мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц).

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