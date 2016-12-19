Продажа "Боярышника" запрещена в Иркутске после массового отравления людей. Об этом заявил мэр города. На данный момент полиция продолжает проверять места продажи спиртосодержащего средства.
"Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся проверки мест реализации спиртосодержащей продукции. В рамках декриминализации сферы оборота алкоголя силами подразделений по исполнению административного законодательства, управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области проверено свыше 200 мест торговли спиртным, в том числе оптовые и мелкооптовые рынки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее пресс-служба следственного управления СК по Иркутской области сообщала, что следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски на торговых рынках, передает ТАСС.
Как сообщала Правда.Ру, в первых сообщениях об иркутской трагедии СМИ сообщали о том, что жители иркутского микрорайона Ново-Ленино массово травятся суррогатным алкоголем.
Медики подтвердили версию о том, что острое отравление вызвано именно спиртосодержащим продуктом. Однако, согласно предварительным сведениям, все пострадавшие употребляли настойку боярышника.
Все образцы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.
Позже стало известно, что задержаны злоумышленники, реализовавшие средство, ставшее причиной массовой гибели граждан. По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, было произведено задержание двух человек.
Стражи порядка изъяли из незаконного оборота порядка 2 тысячи этих средств. По предварительным данным, в составе "Боярышника" был метиловый спирт.
Первоначально сообщалось, что в медицинские учреждения поступили 42 человека, из них 25 скончались. Позже стало известно, что погибли 33 человека.
После массового отравления людей в Иркутске введён режим ЧС.
"В Иркутске вводится режим чрезвычайной ситуации", — цитирует Интерфакс мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц).
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