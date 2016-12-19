Питерское такси насмерть "укатало" пенсионера

Полиция проводит проверку в связи с гибелью пожилого мужчины, доставленного по неверному адресу водителем петербургского такси. Сведения о происшествии изначально появились в социальных сетях.

Фото: REX

Об этом сообщила подруга женщины, чей отец погиб. Она написала, что водитель одной из служб такси, руководствуясь неверными указаниями навигатора, доставил 77-летнего мужчину в дачный поселок, где была улица, одноименная нужной в другом месте.

При этом пожилой мужчина якобы сообщал, что "поселок не тот", что, однако, не помешало таксисту высадить его из машины и уехать.

Когда отец не вернулся домой, дочь забила тревогу. Она обзвонила экстренные службы, а позже, уже утром следующего дня, вышла на связь с владельцем фирмы такси. Удалось выяснить адрес доставки пассажира: там мужчина, как пишет пользовательница, и был найден насмерть замерзшим.

Напомним, в этом году по стране прокатилась волна случаев, когда на мороз из автобусов высаживали детей. Самый резонансный произошел в Екатеринбурге. Кондуктор рейсового автобуса высадила 9-летнюю девочку на 30-градусный мороз из-за того, что у нее не было билета. Ребенок вынужден был добираться до дома пешком несколько остановок. Сама девочка говорит, что просто потеряла проездной. История вызвала широкий общественный резонанс.

Позже к уполномоченному по правам ребенка обратилась женщина, которая рассказала, что в понедельник, 21 ноября, в Челябинске кондуктор едва не высадила из автобуса 64-го маршрута десятилетнего мальчика, которому нечем было оплатить проезд. В тот момент на улице было -26°С.

А в Москве контролер высадил из трамвая ребенка без проездного билета. Инцидент произошел на востоке Москвы. Контролер трамвая номер 34 при проверке билетов высадил девочку, страдающую заболеванием, при котором необходим своевременный прием лекарственных препаратов. Дело в том, что у ребенка не оказалось документа, подтверждающего право на льготный проезд. В результате она в ожидании мамы была вынуждена находиться на морозе более часа.

Между тем зима в этом году обещает быть самой суровой за последние сто лет. Это предсказал немецкий метеоролог Доминик Юнг, опираясь на свои наблюдения и точные расчеты. Его прогнозы подтверждают представители Американской гидрометеорологической службы.

Причем, зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в следующем году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.