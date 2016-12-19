Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Питерское такси насмерть "укатало" пенсионера

Происшествия

Полиция проводит проверку в связи с гибелью пожилого мужчины, доставленного по неверному адресу водителем петербургского такси. Сведения о происшествии изначально появились в социальных сетях.

356975.jpeg
Фото: REX

Об этом сообщила подруга женщины, чей отец погиб. Она написала, что водитель одной из служб такси, руководствуясь неверными указаниями навигатора, доставил 77-летнего мужчину в дачный поселок, где была улица, одноименная нужной в другом месте.

При этом пожилой мужчина якобы сообщал, что "поселок не тот", что, однако, не помешало таксисту высадить его из машины и уехать.

Когда отец не вернулся домой, дочь забила тревогу. Она обзвонила экстренные службы, а позже, уже утром следующего дня, вышла на связь с владельцем фирмы такси. Удалось выяснить адрес доставки пассажира: там мужчина, как пишет пользовательница, и был найден насмерть замерзшим.

Напомним, в этом году по стране прокатилась волна случаев, когда на мороз из автобусов высаживали детей. Самый резонансный произошел в Екатеринбурге. Кондуктор рейсового автобуса высадила 9-летнюю девочку на 30-градусный мороз из-за того, что у нее не было билета. Ребенок вынужден был добираться до дома пешком несколько остановок. Сама девочка говорит, что просто потеряла проездной. История вызвала широкий общественный резонанс.

Позже к уполномоченному по правам ребенка обратилась женщина, которая рассказала, что в понедельник, 21 ноября, в Челябинске кондуктор едва не высадила из автобуса 64-го маршрута десятилетнего мальчика, которому нечем было оплатить проезд. В тот момент на улице было -26°С.

А в Москве контролер высадил из трамвая ребенка без проездного билета. Инцидент произошел на востоке Москвы. Контролер трамвая номер 34 при проверке билетов высадил девочку, страдающую заболеванием, при котором необходим своевременный прием лекарственных препаратов. Дело в том, что у ребенка не оказалось документа, подтверждающего право на льготный проезд. В результате она в ожидании мамы была вынуждена находиться на морозе более часа.

Между тем зима в этом году обещает быть самой суровой за последние сто лет. Это предсказал немецкий метеоролог Доминик Юнг, опираясь на свои наблюдения и точные расчеты. Его прогнозы подтверждают представители Американской гидрометеорологической службы.

Причем, зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в следующем году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

Темы такси
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Итальянский политолог: Левых все труднее отличить от правых
Здравоохранение
Наркомания: Насильно здоров не будешь
Газ
Зима поставила Украину в газовый цейтнот
Читательский топ
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Американцы повально отказываются от гражданства США
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу
Ученые: Большая голова продлевает жизнь
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России.

CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Американцы повально отказываются от гражданства США
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США
Украина
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
Мир
NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Украина
Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами

Согласно результатам опроса, 41,6% украинцев не верят, что Россия будет воевать с Украиной.

Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Мир
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Мир
BBC: Генерал НАТО объявил Запад проигравшим России в Сирии
Происшествия
В Китае за выброшенную из окна на ребенка бутылку заплатил весь дом
Юрий Носовский Зима поставила Украину в газовый цейтнот Юрий Носовский Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
вячеслав судаков Daily Mail: Западные СМИ с самого начала лгали о ситуации в Алеппо
вячеслав судаков Форвард сборной Швеции покаялся за "уничтожение российского праздника"
alika471 В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
alika471 В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
vkontakte_106228628 Стиверн сбежал от Поветкина, с которым отказался драться
Наиль Усманов(Facebook) СМИ США недовольны первыми назначениями "русского пуделя" Трампа
Syl Stall Американцы повально отказываются от гражданства США
Petko Ganchev СМИ США недовольны первыми назначениями "русского пуделя" Трампа
Виктор Гольдмахер В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
Serz Piol С лидерами польской оппозиции решил встретиться президент Анджей Дуда
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?