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Источник Правда.Ру

В Иркутске задержаны распространители "Боярышника"-убийцы

Происшествия

В Иркутской области задержаны злоумышленники, реализовавшие средство, ставшее причиной массовой гибели граждан. По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, было произведено задержание двух человек.

В Иркутске задержаны распространители Боярышника-убийцы
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

На данный момент правоохранительные органы проводят обыски на рынках, где могли продаваться данные лосьоны "Боярышник". Уже было обнаружено более 100 мест реализации этой продукции, за нарушение правил торговли составлено несколько десятков административных протоколов. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота порядка 2 тысячи этих средств. По предварительным данным, в составе "Боярышника" был метиловый спирт

На сегодняшний день в медицинские учреждения поступили 42 человека, из них 25 скончались. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

Медики подтвердили версию о том, что острое отравление вызвано именно спиртосодержащим продуктом. Все образцы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее следственное управление СКР региона сообщало, что число жертв отравления в Иркутске выросло до 14. Прокуратура Ленинского района Иркутска начала проверку. Сотрудники ведомства проводят рейды по всем торговым точкам микрорайона Ново-Ленино в Иркутске, где может продаваться опасный товар. Также проводится обход всех домов, где могут быть пострадавшие. Уже обследованы квартиры по 10 адресам, где, по данным полиции, могли употреблять спиртосодержащий продукт.

Напомним, ранее в поселке Новые Углы под Череповцом установили на одном из строений в гаражном кооперативе автомат по продаже настойки боярышника. Согласно информации размещенной на нем, продается косметический лосьон для протирки рук и дезинфекции. Содержание спирта — 75%. Стоит один пузырек 30 рублей. Популярностью такие настойки пользуются у асоциальных личностей, однако, по словам местных жителей, за "лосьоном" приходят даже дети.

Вологодские депутаты предлагали приравнять незамерзайки, одеколоны и прочие спиртосодержащие жидкости к алкогольным напиткам и установить запрет на их продажу в ночное время.

Как пишет RT, в Законодательном собрании Вологодской области подготовили к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому продажа спиртосодержащей непищевой продукции, с содержанием спирта более 25% должна быть запрещена с 23 до 8 часов по местному времени, как в случае с алкогольными напитками.

Также документ предполагает введение лицензии на торговлю такими жидкостями и запрет их продажи в "нестационарных торговых объектах": ларьках, киосках и палатках. Поправки предлагается внести в закон "О госрегулировании оборота этилового спирта…". В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что продажа непищевых спиртосодержащих жидкостей сейчас лицензированию не подлежит, однако одеколоны для многих уже заменили водку.

"От 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому назначению, а как "бюджетный" аналог алкоголя. С ростом цен на спиртные напитки суррогаты становятся всё более популярными, особенно с учетом их ценовой доступности (10-15 рублей за 100 мл). При этом, в последние несколько лет наблюдается увеличение количества отравлений и смертей от употребления спиртосодержащей продукции двойного назначения", — сообщают законотворцы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов уже поддержал законопроект. Он заметил, что документ имеет шансы быть принятым. "Я поддерживаю всё, что связано с деалколизацией нации в целом, особенно молодёжи и детей", — заявил он СМИ.

Отметим, доля употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей, по данным Центра Исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА, составляет порядка 1 миллиарда литров в год — это около 30% всех крепких напитков, употребляемых россиянами.

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