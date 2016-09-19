Москвича оштрафовали за спасение котенка в метро

В минувшие выходные на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена мужчина был оштрафован за попытку спасти котенка, упавшего на пути.

Спаситель котенка спрыгнул на железнодорожные пути, пока не было поездов.

"Со слов задержанного, он нарушил правила пользования метрополитеном из-за котенка и спустился на рельсы, чтобы спасти его", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина был задержан и доставлен в комнату полиции. После проверки обнаружилось, что пассажир, рисковавший получить травму ради спасения животного, был пьян.

В итоге, в отношении него составили административный протокол за нахождение в нетрезвом виде, который влечёт за собой штраф до 1500 рублей.

В 2015 году канадский пилот совершил незапланированную посадку вверенного ему самолета, чтобы спасти собаку одного из пассажиров. Рейс выполнял самолет компании Air Canada, пассажиры возвращались из Тель-Авива в Торонто. Внезапно экипаж обнаружил неисправность в багажном отделении воздушного судна.

Пилот понял, что она угрожает находившемуся там французскому бульдогу Симбе, чей хозяин также находился на борту самолета, поэтому внепланово посадил его во Франкфурте.

Задержка рейса тянулась больше часа и стоила авиакомпании 10 тысяч долларов, зато собаку из неисправного отделения и ее хозяина перенаправили на другой самолет до Канады, сообщает Citynews.

При этом канадские эксперты отметили решительность и достоинство пилота и заявили, что он поступил правильно. Пассажир же выразил ему благодарность.

Правда.Ру сообщала, что молодой машинист голландского поезда проявил великодушие и отважность, когда остановил идущий на огромной скорости состав, заметив на рельсах на пути в Гаагу котенка.Тем самым он не только спас животное от смерти под колесами, но и подобрал его, и отвез до конечной станции, а после передал ветеринарам.﻿

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