В Петербурге трамвай на ходу развалился пополам

Трамвай развалился на две части в Санкт-Петербурге. Это случилось на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры. Трамвай сошел с рельсов. При этом одна из половин состава наклонилась набок. Вторая фактически перекрыла проезжую часть.

Источник фото: "Твиттер", @RosspSu

К счастью, никто из пассажиров и других участников движения не пострадал, сообщили "Лайфу" в пресс-службе "Горэлектротранса". Там предполагают, что причина инцидента не в подвижном составе: предположительно, после перевода стрелки первый вагон поехал направо, а второй — налево. Точную причину аварии выяснят в ходе расследования.

На месте работала ремонтная бригада. Движение трамваев на участке было на некоторое время заблокировано. Позже стало известно, что рабочие увезли трамвай в депо. Там будут разбираться в причинах его поломки.

Из-за плохих погодных условий, которые сохраняются в Санкт-Петербурге вечером в это воскресенье, вероятны ДТП. Об этом предупреждает МЧС по городу. На дорогах возможна гололедица, снежный накат. Гидрометцентр прогнозирует ливень со снегом.

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