Задержан гонщик, сбивший пешехода и протаранивший машины на Porsche

Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода в Москве. ВИДЕО

Полиция задержала водителя Porsche, который устроил смертельное ДТП в Москве. Авария произошла утром в воскресенье на Мосфильмовской улице. Автомобилист сбил пешехода, а потом протаранил припаркованные машины.

Скриншот с видео на YouTube

"По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Porsche, двигался по Мосфильмовской улице в сторону улицы Улофа Пальме и совершил наезд на пешехода, после чего, потеряв управление, столкнулся с припаркованными автомобилями", — цитирует сотрудника правоохранительных органов РИА "Новости".

Сбитый пешеход скончался на месте. Позже журналисты выяснили, что погибший был шеф-поваром в одном из столичных отелей. Этим утром он шел на службу в церковь.

Сообщается, что водитель потерял контроль над внедорожником. После ДТП элитная иномарка загорелась.

Сотрудники госавтоинспекции на месте ДТП выясняют все обстоятельства произошедшего. Молодого человека, сидевшего за рулем внедорожника, допрашивают.

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