Обвиняемая в убийстве брата Ким Чен Ына считала, что это розыгрыш

Девушка, которую обвиняют в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи, рассказала, что считала происходящее розыгрышем. Она думала, что снимается в развлекательном шоу, по сценарию которого нужно было нанести на лицо объекта розыгрыша красный перец.

Ким Чен Нам, Фото: AP

Об этом газете The Mainichi Shimbun рассказала родственница девушки. Подозреваемую зовут Сити Айсиа, она гражданка Индонезии. Она говорила своей семье, что в течение месяца участвует в съемках передачи, которые проходят в Малайзии.

Напомним, о смерти брата северокорейского лидера стало известно 14 февраля. Как передавало агентство "Рёнхап", Ким Чен Нам был убит в аэропорту двумя женщинами с "отравленными иглами", нападавшие якобы скрылись, но полиция Малайзии подозревает, что они были агентами КНДР.

Уже задержаны несколько человек, подозреваемые являются членами элитного северокорейского женского шпионского отряда, утверждает Asia One со ссылкой на экс-сотрудника спецслужб КНДР.

Позже стало известно, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди и унаследованных от отца средств.

Тем временем правительство Республики Корея официально заявило, что уверено в причастности КНДР к убийству в Куале-Лумпуре Ким Чен Нама.

"Учитывая, что все подозреваемые в преступлении — граждане КНДР, мы считаем, что власти Северной Кореи являются организаторами убийства", — заявил пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея Чон Чжун Хи.

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