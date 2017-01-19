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Источник Правда.Ру

Хабаровским живодеркам предъявлено окончательное обвинение

Происшествия

Следствие завершило расследование дела о живодёрстве в Хабаровске, двум девушкам и 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Хабаровским живодеркам предъявлено окончательное обвинение

Как сообщили в Следственном комитете России, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями: "Жестокое обращение с животными", "Разбой", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Возбуждение ненависти либо вражды".

По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Установлено, что в 20153-2016 годах одна из девушек размещала в социальные сети "изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих", а также видео нападения на местного жителя. По данным СК РФ, с марта по октябрь 2016 года она с другим несовершеннолетним изготовила и разместила интернете видео, содержащее сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего, а 28 июля 2016 года девушки напали на жителя Хабаровска.

Сообщается, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, после ознакомления обвиняемых с материалами дело направят в прокуратуру, а затем — в суд.

Напомним, ранее две девушки из Хабаровска опубликовали на своих страницах в соцсети фотографии издевательств над животными. В Сети появилась петиция с просьбой наказать девушек. Злоумышленниц также обвинили в экстремизме. Девушки "отличились" тем, что устроили пляски на пороге храма на Комсомольской площади. Люди присылали фото, скрины страниц из интернета и требовали привлечь обвиняемых в живодёрстве по ещё одной уголовной статье — за экстремизм. Наличие состава преступления в действиях студенток по этой статье налицо. Так что теперь девушки вполне могут получить наказание уже не до двух лет лишения свободы, а до шести.

"Девушки обманывали людей и собирали котят и щенков под видом совершения добрых дел. Это самая циничная составляющая данной истории. Они обращались в Общество защитников и спасителей животных, в группы "Отдам даром", "Помогите пристроить котят". И приехав к этим людям, лицемерно обманывали. Они говорили, что берут щеночка или котеночка в добрые руки. Это страшное зло, просто какое-то сатанинское.

Потому что они даже не ловили этих котят в подвалах, а забирали из добрых, любящих рук для того, чтобы подвергнуть изощренной пытке и запечатлеть это все на фото и видео. Конечно, это был акт, направленный против добрых людей и зоозащитных обществ. Потому что они наслаждались в своих текстах именно тем, что обманули еще одну дуру, раздающую котят. Это же глумление над добрыми намерениями людей. Вроде бы благополучные девушки, которым надо учиться, развиваться, уже пора женихаться и соблазнять молодых людей, падают в такое сектантское движение и совершают вещи, от которых страна сошла с ума от страха и ужаса", — рассказала ранее Pravda.Ru кинолог, журналист, общественный деятель Елена Типикина.

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Хабаровские живодерки: садизм или экстремизм?
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