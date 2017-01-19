Выплатить вознаграждение любой частной компании, которая сможет обнаружить корпус пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370, обещают власти Малайзии. Об этом сообщила агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра транспорта Малайзии Абдула Азиза Каправи.
Ранее на сайте Координационного центра поисков (JACC) было опубликовано совместное коммюнике представителей Австралии, Малайзии и Китая, в котором говорится, что поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 приостановлены. В интервью газете New Straits Times Каправи заявил, что ведение поисков пропавшего самолета теперь разрешается частным лицам и организациям.
"Все расходы должны нести они (частные компании). Мы только можем наградить их, если поиски окажутся успешными", — заявил Каправи в интервью агентству. Он указал, что власти пока не определились с размером вознаграждения, добавив, что каждая компания, которая хочет заниматься поиском пропавшего лайнера, должна связаться с правительством — только после этого будет принято решение относительно вознаграждения.
Как сообщала Правда.Ру, в ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, через два часа после вылета исчез с экранов радаров, а связь с экипажем самолета прервалась.
В дальнейшем электронные датчики зафиксировали, что авиалайнер изменил маршрут и резко развернулся в сторону Индийского океана.
В октябре 2015 года эксперты американской компании Williamson and Associates предположили, что приборы поисковых судов обнаружили обломки малайзийского Boeing 777-200.
К таким выводам они пришли после изучения снимков океанского дна. Изображения были сделаны в сентябре глубоководным сонаром судна Fugro Discovery, которое участвует в поисках пропавшего лайнера. Однако в очертаниях предметов на дне эксперты увидели сходство со снимками обломков другого самолета - лайнера Air France упавшего в Атлантический океан 1 июня 2009 года.
Международные поисковые операции (в них приняли участие 26 стран) долгое время не приносили результатов. Версии о причинах случившегося выдвигались самые разные - от реалистичных (угон или катастрофа) до фантастических (похищение НЛО).
В начале марта 2016 года в прессе прошло сообщение о том, что у берегов Мозамбика обнаружен обломок хвоста авиалайнера, который может принадлежать пропавшему Boeing. Властям Мозамбика обломок передал американский турист Блейн Гибсон, адвокат по профессии, который ведет собственное расследование трагедии малайзийского самолета.
В конце июля этого года на побережье французского острова Реюньон был найден фрагмент крыла самолета. Эксперты по авиационной безопасности заявили о том, что данный обломок мог принадлежать пропавшему малайзийскому Boeing.
Кстати, до этого, на протяжении 2014 года, неоднократно сообщалось об обнаружении возможных обломков самолета, однако связь найденных предметов с рейсом MH370 не подтверждалась.
В конце января 2015 года власти Малайзии официально признали пассажиров и экипаж рейса погибшими.
Исчезновение лайнера стало самой крупной авиационной загадкой с начала XXI века.
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