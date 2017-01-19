Частникам, нашедшим малайзийский Boeing MH370, гарантировано вознаграждение

Выплатить вознаграждение любой частной компании, которая сможет обнаружить корпус пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370, обещают власти Малайзии. Об этом сообщила агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра транспорта Малайзии Абдула Азиза Каправи.

Фото: AP

Ранее на сайте Координационного центра поисков (JACC) было опубликовано совместное коммюнике представителей Австралии, Малайзии и Китая, в котором говорится, что поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 приостановлены. В интервью газете New Straits Times Каправи заявил, что ведение поисков пропавшего самолета теперь разрешается частным лицам и организациям.

"Все расходы должны нести они (частные компании). Мы только можем наградить их, если поиски окажутся успешными", — заявил Каправи в интервью агентству. Он указал, что власти пока не определились с размером вознаграждения, добавив, что каждая компания, которая хочет заниматься поиском пропавшего лайнера, должна связаться с правительством — только после этого будет принято решение относительно вознаграждения.

Как сообщала Правда.Ру, в ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, через два часа после вылета исчез с экранов радаров, а связь с экипажем самолета прервалась.

В дальнейшем электронные датчики зафиксировали, что авиалайнер изменил маршрут и резко развернулся в сторону Индийского океана.

В октябре 2015 года эксперты американской компании Williamson and Associates предположили, что приборы поисковых судов обнаружили обломки малайзийского Boeing 777-200.

К таким выводам они пришли после изучения снимков океанского дна. Изображения были сделаны в сентябре глубоководным сонаром судна Fugro Discovery, которое участвует в поисках пропавшего лайнера. Однако в очертаниях предметов на дне эксперты увидели сходство со снимками обломков другого самолета - лайнера Air France упавшего в Атлантический океан 1 июня 2009 года.

Международные поисковые операции (в них приняли участие 26 стран) долгое время не приносили результатов. Версии о причинах случившегося выдвигались самые разные - от реалистичных (угон или катастрофа) до фантастических (похищение НЛО).

В начале марта 2016 года в прессе прошло сообщение о том, что у берегов Мозамбика обнаружен обломок хвоста авиалайнера, который может принадлежать пропавшему Boeing. Властям Мозамбика обломок передал американский турист Блейн Гибсон, адвокат по профессии, который ведет собственное расследование трагедии малайзийского самолета.

В конце июля этого года на побережье французского острова Реюньон был найден фрагмент крыла самолета. Эксперты по авиационной безопасности заявили о том, что данный обломок мог принадлежать пропавшему малайзийскому Boeing.

Кстати, до этого, на протяжении 2014 года, неоднократно сообщалось об обнаружении возможных обломков самолета, однако связь найденных предметов с рейсом MH370 не подтверждалась.

В конце января 2015 года власти Малайзии официально признали пассажиров и экипаж рейса погибшими.

Исчезновение лайнера стало самой крупной авиационной загадкой с начала XXI века.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня