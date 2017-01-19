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Источник Правда.Ру

Под Новосибирском обрушился конный клуб, есть жертвы

Происшествия

В городе Бердск Новосибирской области частично обрушился конный клуб. В помещении находились люди, трое получили тяжелые травмы, спасатели вытащили из-под завалов, два человека погибли.

Под Новосибирском обрушился конный клуб, есть жертвы
Фото: Fotodom. ru/Fotoimedia EO

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службе "Скорой помощи", в результате обрушения погибла девочка-подросток. Среди травмированных также двое детей, они госпитализированы в местные больницы.

"Предварительно, в результате обрушения погибли два человека, еще двое ранены", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах региона. Официально эта информация пока не подтверждается.

По его словам, на момент обрушения в конном клубе могли находиться семь человек. Как сообщил представитель пресс-службы ГУМЧС по региону Павел Винаков, три человека самостоятельно выбрались из-под завалов без травм.

Причиной обрушения конного клуба в Бердске Новосибирской области, мог стать скопившийся снег. "В качестве основной версия рассматривается "избыточная снеговая нагрузка", которую не выдержала конструкция конного клуба", — сказал источник в экстренных службах региона.

В настоящее время производится разбор завалов. Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров.

"Предварительно, обрушились конструкции на площади 500 квадратных метров (из 800). Информация о пострадавших уточняется", — сказал собеседник РИА Новости.

Как сообщил представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, к разбору завалов на месте ЧП уже привлечены свыше 40 человек и 15 единиц техники.

Напомним, 9 ноября обрушилась кровля производственного здания машиностроительного завода имени М. И. Калинина в Екатеринбурге, площадь обрушения составила почти 2 тысячи квадратных метров. Причиной ЧП мог стать снег, скопившийся на крыше после обильного снегопада. Погибли 4 человека и 14 пострадали.

На месте происшествия работали все подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области, 17 машин скорой медицинской помощи, две из которых — автомобили центра медицины катастроф.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, установлены личности всех погибших при обрушении. "Это мужчины… 1962, 1966, 1956 и 1986 годов рождения. Также установлены личности пострадавших. Людей, чье местонахождение было бы неизвестно, уже нет", — цитирует Горелых РИИ Новости.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"). По версии следствия, обрушение произошло из-за несвоевременной уборки снега с кровли.

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