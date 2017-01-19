Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Тегеране обрушилось 17-этажное здание. ВИДЕО

Происшествия

В результате возникшего пожара в столице Ирана обрушилось 17-этажное здание. В это время в высотке   находились пожарные и сотрудники служб спасения, передает агентство IRNA.

358374.jpeg
Фото: AP

Смотрите фоторепортаж: В Тегеране рухнуло 17-этажное здание 

"В результате возникновения пожара здание Пласко обрушилось", - сообщил представитель аварийно-спасательных служб Пир Хусейн Куливанд. По его словам, в здании находилось несколько спасателей и пожарников, о состоянии которых в данный момент информации нет. 

По данным агентства, 17-этажный "Пласко", считающееся самым старым высотным зданием в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем.

В результате инцидента с пожаром и обрушением самого старого высотного здания в Тегеране пострадали 38 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

По данным СМИ, обрушению предшествовало возгорание, с которым на протяжении нескольких часов боролись подразделения пожарных.

Как отмечает агентство, в это время полиция удерживала владельцев расположенных в здании магазинов, которые пытались вернуться внутрь и забрать ценные вещи. В настоящее время началось расследование причин возгорания, произошедшего в старой высотке.

Обрушения зданий по время пожаров - ситуация нередкая. Как рассказывала Правда.Ру, в октябре, в результате пожара, бушевавшего в течение двух суток, обрушился один из старейших отелей Великобритании Royal Clarence Hotel в Эксетере. Здание, из окон которого открывается вид на средневековый собор, было построен в 1769 году.

О четырехэтажном отеле Royal Clarence ("Ройал Кларенс") теперь приходится говорить уже  в прошедшем времени, поскольку осталась цела только часть фасадной стены с зияющими глазницами, за которой можно увидеть лишь пепелище. Инженеры по технадзору сообщили телерадиовещательной корпорации Би-би-си, что сохраняющиеся на данный момент последние остатки фасада здания, вероятнее всего, также обрушатся из-за общего повреждения конструкции.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Обрушение здания в Тегеране
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
"Санкции показали, что нам пора жить своим умом"
Прибалтика
Политической воли мало для решения приднестровского конфликта
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Читательский топ
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Дмитрий Нерсесов Трамп не будет ссориться с бензоколонкой Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова Россию и Украину судит родной брат "пуделя" Любовь Степушова Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов
Комментарии
vkontakte_510865 Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Вася Свояков CEFAA опубликовала первое реальное видео НЛО
Google_114391771717765493580 Биологи назвали простой способ увеличить продолжительность жизни
strateg s Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
strateg s Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
владимир буканов Северный Кавказ полюбил "Приоры" навсегда
владимир буканов Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
davidiangregory Сахаров-Боннэр: Гений под каблуком у Лисы
Сергей Кардаков Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Solomon Maiseev Зачем в Коране ищут призывы к войне
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?