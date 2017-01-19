В Тегеране обрушилось 17-этажное здание. ВИДЕО

В результате возникшего пожара в столице Ирана обрушилось 17-этажное здание. В это время в высотке находились пожарные и сотрудники служб спасения, передает агентство IRNA.

Фото: AP

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"В результате возникновения пожара здание Пласко обрушилось", - сообщил представитель аварийно-спасательных служб Пир Хусейн Куливанд. По его словам, в здании находилось несколько спасателей и пожарников, о состоянии которых в данный момент информации нет.

По данным агентства, 17-этажный "Пласко", считающееся самым старым высотным зданием в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем.

В результате инцидента с пожаром и обрушением самого старого высотного здания в Тегеране пострадали 38 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

По данным СМИ, обрушению предшествовало возгорание, с которым на протяжении нескольких часов боролись подразделения пожарных.

Как отмечает агентство, в это время полиция удерживала владельцев расположенных в здании магазинов, которые пытались вернуться внутрь и забрать ценные вещи. В настоящее время началось расследование причин возгорания, произошедшего в старой высотке.

Обрушения зданий по время пожаров - ситуация нередкая. Как рассказывала Правда.Ру, в октябре, в результате пожара, бушевавшего в течение двух суток, обрушился один из старейших отелей Великобритании Royal Clarence Hotel в Эксетере. Здание, из окон которого открывается вид на средневековый собор, было построен в 1769 году.

О четырехэтажном отеле Royal Clarence ("Ройал Кларенс") теперь приходится говорить уже в прошедшем времени, поскольку осталась цела только часть фасадной стены с зияющими глазницами, за которой можно увидеть лишь пепелище. Инженеры по технадзору сообщили телерадиовещательной корпорации Би-би-си, что сохраняющиеся на данный момент последние остатки фасада здания, вероятнее всего, также обрушатся из-за общего повреждения конструкции.

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