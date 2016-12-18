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Источник Правда.Ру

В Иркутске восемь человек погибли, отравившись настойкой боярышника

Происшествия

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту отравления концентратом "Боярышник", в результате чего погибли восемь человек.

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В первых сообщениях об иркутской трагедии СМИ сообщали о том, что жители иркутского микрорайона Ново-Ленино массово травятся суррогатным алкоголем. 

Медики подтвердили версию о том, что острое отравление вызвано именно спиртосодержащим продуктом. Однако, согласно предварительным сведениям, все пострадавшие употребляли настойку боярышника.

Все образцы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время полицейские и следователи проводят комплексную проверку для выяснения обстоятельств случившегося. Проводятся массовые проверки мест продажи алкоголя, устанавливаются свидетели и очевидцы, заключили в ведомстве.

Роспотребнадзор совместно с органами внутренних дел также проводит рейды по местам санкционированной и несанкционированной торговли в Иркутске, чтобы установить, где могла быть приобретена продукция, которой отравились более 10 человек, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что в стационаре находятся 14 человек пострадавших. Из них шестеров - в тяжелом состоянии. Помощь в их лечении окажет главный токсиколог Минздрава РФ, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в октябре в поселке Новые Углы под Череповцом установили в одном из строений в гаражном кооперативе автомат по продаже настойки боярышника. Аппарат называется "Боярин".

Согласно информации размещенной на нем, продается косметический лосьон для протирки рук и дезинфекции. Содержание спирта - 75%. Стоит один пузырек 30 рублей. Популярностью такие настойки пользуются у асоциальных личностей, однако, по словам местных жителей, за "лосьоном" приходили даже дети. Однако долго "Боярин" не проработал: им занялись компетентные органы.

Отметим, доля употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей, по данным Центра Исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА, составляет порядка 1 миллиарда литров в год - это около 30% всех крепких напитков, употребляемых россиянами.

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Темы Иркутск боярышник отравление
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