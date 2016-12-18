Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кадыров заявил, что под его руководством в Грозном уничтожены пять боевиков

Происшествия

На окраине Грозного в ходе операции спецподразделения полиции Чеченской республики была полностью ликвидирована группа боевиков. Об этом сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров, лично на месте руководивший этой операцией.

356947.jpeg
Фото: AP

Также Рамзан Кадыров добавил, что при телах террористов найдено и изъято оружие, которое они захватили у убитых полицейских. 

Всего было уничтожено пять боевиков. Четверо предполагаемых преступников - Асхаб Юсупов, Мадина Шахбиева, Шахбиев и Бергоев - были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. 

Как заявил журналистам Рамзан Кадыров, это последние боевики из числа тех, кто вечером и ночью совершили преступления в Грозном. Он подчеркнул, что участники операции действовали исключительно грамотно, и это позволило ликвидировать группу.

Операция проходила в нескольких километрах от Грозного, в горно-лесистой местности. В настоящее время устанавливаются личности всех уничтоженных боевиков.

Согласно информации правоохранительных органов преступники, присягнувшие запрещенному в России "Исламскому государству", планировали организовать теракты на территории Северного Кавказа, а также серию нападений на сотрудников полиции.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, минувшей ночью в Грозном в Октябрьском районе группа вооруженных лиц совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, а потом проникла в дом другого полицейского. Немедленно был введен план "Перехват". После этого машину с бандитами попытались остановить, завязалась перестрелка, в результате которой силовики уничтожили четырех человек. 

Когда полиция задерживала машину, преступники сбили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться. "Ответным огнем бандиты нейтрализованы, двое из них доставлены в больницу, четверо уничтожены. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности бандитов. Стало известно, что с ними находилась и девушка", - сказал глава Чечни.

Травмированный сотрудник ДПС отправлен в больницу, жертв среди полицейских нет. "В городе ситуация спокойная. Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме", - сказал Кадыров.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в декабре 2014 год в Грозном группа неизвестных, передвигавшаяся на трёх автомобилях, напала на пост ГИБДД в Грозном. Затем экстремисты забаррикадировались в Доме печати. В центре Грозного был введен режим КТО. В ходе операции погибли десять сотрудников полиции, 28 получили ранения.

О подготовке диверсии в Грозном силовые структуры Чечни смогли узнать благодаря расшифровке перехваченных переговоров брата уничтоженного ранее лидера боевиков Доку Умарова.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы Чечня полиция боевики Рамзан Кадыров
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
Все уйдут, а я останусь: Касьянов отыгрался за неудачи на своих
Молдавия
Куда поведет Приднестровье новый президент
Партии
Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Читательский топ
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Американцы повально отказываются от гражданства США
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России.

CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США
Мир
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази

Владимир Олейник обратился в суд Москвы с иском о признании госпереворота на Украине в 2014 г. Ситуацию для Pravda.Ru прокомментировала адвокат Татьяна Монтян.

Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
Мир
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
Украина
Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами
Украина
Янукович рассказал, откуда на Майдане взялись снайперы
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
Порошенко Петр В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
Google_107800670260554063990 СМИ США недовольны первыми назначениями "русского пуделя" Трампа
вячеслав судаков Прокол с милдронатом будет стоить ВАДА очень дорого
bugbu mijio В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
Виктор Гольдмахер В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
БВА Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами
БВА Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами
вячеслав судаков С лидерами польской оппозиции решил встретиться президент Анджей Дуда
vkontakte_140070653 Любовь Эйнштейна была сложнее теории относительности
Lisa Tymoshenko Враги народа
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?