Кадыров заявил, что под его руководством в Грозном уничтожены пять боевиков

На окраине Грозного в ходе операции спецподразделения полиции Чеченской республики была полностью ликвидирована группа боевиков. Об этом сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров, лично на месте руководивший этой операцией.

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Также Рамзан Кадыров добавил, что при телах террористов найдено и изъято оружие, которое они захватили у убитых полицейских.

Всего было уничтожено пять боевиков. Четверо предполагаемых преступников - Асхаб Юсупов, Мадина Шахбиева, Шахбиев и Бергоев - были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Как заявил журналистам Рамзан Кадыров, это последние боевики из числа тех, кто вечером и ночью совершили преступления в Грозном. Он подчеркнул, что участники операции действовали исключительно грамотно, и это позволило ликвидировать группу.

Операция проходила в нескольких километрах от Грозного, в горно-лесистой местности. В настоящее время устанавливаются личности всех уничтоженных боевиков.

Согласно информации правоохранительных органов преступники, присягнувшие запрещенному в России "Исламскому государству", планировали организовать теракты на территории Северного Кавказа, а также серию нападений на сотрудников полиции.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, минувшей ночью в Грозном в Октябрьском районе группа вооруженных лиц совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, а потом проникла в дом другого полицейского. Немедленно был введен план "Перехват". После этого машину с бандитами попытались остановить, завязалась перестрелка, в результате которой силовики уничтожили четырех человек.

Когда полиция задерживала машину, преступники сбили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться. "Ответным огнем бандиты нейтрализованы, двое из них доставлены в больницу, четверо уничтожены. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности бандитов. Стало известно, что с ними находилась и девушка", - сказал глава Чечни.

Травмированный сотрудник ДПС отправлен в больницу, жертв среди полицейских нет. "В городе ситуация спокойная. Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме", - сказал Кадыров.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в декабре 2014 год в Грозном группа неизвестных, передвигавшаяся на трёх автомобилях, напала на пост ГИБДД в Грозном. Затем экстремисты забаррикадировались в Доме печати. В центре Грозного был введен режим КТО. В ходе операции погибли десять сотрудников полиции, 28 получили ранения.

О подготовке диверсии в Грозном силовые структуры Чечни смогли узнать благодаря расшифровке перехваченных переговоров брата уничтоженного ранее лидера боевиков Доку Умарова.