На окраине Грозного в ходе операции спецподразделения полиции Чеченской республики была полностью ликвидирована группа боевиков. Об этом сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров, лично на месте руководивший этой операцией.
Также Рамзан Кадыров добавил, что при телах террористов найдено и изъято оружие, которое они захватили у убитых полицейских.
Всего было уничтожено пять боевиков. Четверо предполагаемых преступников - Асхаб Юсупов, Мадина Шахбиева, Шахбиев и Бергоев - были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.
Как заявил журналистам Рамзан Кадыров, это последние боевики из числа тех, кто вечером и ночью совершили преступления в Грозном. Он подчеркнул, что участники операции действовали исключительно грамотно, и это позволило ликвидировать группу.
Операция проходила в нескольких километрах от Грозного, в горно-лесистой местности. В настоящее время устанавливаются личности всех уничтоженных боевиков.
Согласно информации правоохранительных органов преступники, присягнувшие запрещенному в России "Исламскому государству", планировали организовать теракты на территории Северного Кавказа, а также серию нападений на сотрудников полиции.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, минувшей ночью в Грозном в Октябрьском районе группа вооруженных лиц совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, а потом проникла в дом другого полицейского. Немедленно был введен план "Перехват". После этого машину с бандитами попытались остановить, завязалась перестрелка, в результате которой силовики уничтожили четырех человек.
Когда полиция задерживала машину, преступники сбили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться. "Ответным огнем бандиты нейтрализованы, двое из них доставлены в больницу, четверо уничтожены. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности бандитов. Стало известно, что с ними находилась и девушка", - сказал глава Чечни.
Травмированный сотрудник ДПС отправлен в больницу, жертв среди полицейских нет. "В городе ситуация спокойная. Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме", - сказал Кадыров.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, в декабре 2014 год в Грозном группа неизвестных, передвигавшаяся на трёх автомобилях, напала на пост ГИБДД в Грозном. Затем экстремисты забаррикадировались в Доме печати. В центре Грозного был введен режим КТО. В ходе операции погибли десять сотрудников полиции, 28 получили ранения.
О подготовке диверсии в Грозном силовые структуры Чечни смогли узнать благодаря расшифровке перехваченных переговоров брата уничтоженного ранее лидера боевиков Доку Умарова.
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