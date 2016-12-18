Драку на корпоративе психбольницы в Апатитах пришлось разнимать Росгвардии

Сезон предновогодних корпоративов в Апатитах открылся торжественно и с таким размахом, что на вечеринку, которая проходила в местном кафе "Рандеву", прибыли даже бойцы Росгвардии, не считая трех нарядов ППС и двух нарядов ГИБДД.

Фото: AP

Всего в "спецоперации" приняли участие не меньше пятнадцати представителей полиции.

А все дело в том, что на территории кафе столкнулись две компании: сотрудники Мурманской областной психиатрической больницы, отмечавшие наступающий Новый год, и четыре сестры, праздновавшие здесь день рождения одной из них.

Своими впечатлениями очевидца поделились с местным изданием "ХибИнформБюро": градус напряжённости между двумя компаниями рос медленно, но неумолимо — с каждой выпитой рюмкой. Сначала кому-то не понравилась песня, которую попросили включить "конкуренты", потом кто-то "не так" на кого-то посмотрел, потом кто-то "не то" кому-то сказал.

Затем медики — то ли случайно, то ли намеренно — проткнули воздушный шарик, служивший украшением на вечеринке именинницы. А вместе с лопнувшим шариком заодно лопнули и последние преграды, позволявшие сохранить пусть хрупкий, но всё-таки мир.

Разгневанные представительницы двух компаний (на "медицинский" корпоратив тоже пришли преимущественно прекрасные дамы) вцепились друг другу в волосы.

Утихомирить беснующихся валькирий попытались было мужчины, но число их было столь малочисленным, что они предпочли ретироваться, причем, некоторые даже с потерями.

Казалось бы, люди в белых халатах, работающие в столь специфическом учреждении, как МОПБ, с учётом жизненного и профессионального опыта должны были неминуемо победить в этой суровой схватке.

Но они просто не учли, с кем связались. Спаянная сестринская четвёрка (одна из сестёр, к слову, находилась на тот момент в розыске за кражу) обратила соперниц в бегство.

Досталось от именинницы с компанией и полицейским. В битве с законом дамы отчаянно сопротивлялись, осыпая стражей порядка забористой бранью, не давая надеть на себя наручники.

Чем больше представителей правопорядка прибывало на подмогу коллегам, тем быстрее менялась тактика маленького отряда "боевых сестре". В конце концов, они просто прикинулись избитыми и обессиленными жертвами полицейского произвола.

Однако это не спасло их от суровой кары со стороны полиции: их все-таки скрутили и доставили сначала в опорный пункт полиции на улице Победы, а затем — в дежурную часть МО МВД "Апатитский".

Вызванные к "жертвам полиции" медики не подтвердили версию "жестокого избиения", выдвинутую буйными дамами: никаких повреждений врачи на них не обнаружили.

Кстати, именно поэтому женщин и утихомирили лишь большим количеством патрульных: "слабых" представительниц прекрасного пола просто не хотели травмировать.

Один из полицейских признался изданию, что "мужиков утихомирить — в сто раз проще. А против пьяной агрессивной дамы может помочь только ядерная война".

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