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Источник Правда.Ру

Полиция Москвы задержала таксиста-грабителя

Происшествия

Подозреваемый в нападениях на женщину и двух ее знакомых во время поездки в такси из центра Москвы на окраину города таксист задержан сотрудниками уголовного розыска.

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Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет об ограбленных иностранцах - поданной Великобритании и двух французах, которые были ограблены после поездки на такси, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

 "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые в разбойном нападении", - сказала Волк.

Заявление от ограбленной женщины поступило в  дежурную часть отдела МВД России по Красносельскому району 15 декабря. В обращении женщина просила принять меры в отношении неизвестных, которые отвезли ее и двух знакомых из центра Москвы на такси в район Медведково, где отобрали личные вещи. В ходе проверки информации, сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшие находились в одном из столичных клубов.

Как уточнили в ведомстве, выйдя из клуба, молодые люди остановили машину, в салоне которого, кроме водителя, находился еще один гражданин, и попросили подвезти их. Через некоторое время неизвестные отвезли заявительницу и ее знакомых в район станции метро Медведково, где высадив их из салона, под угрозой применения насилия отобрали у женщины мобильный телефон и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что трое иностранцев - британка и двое братьев из Франции - предположительно подверглись ограблению в такси в Москве, после чего оказались на окраине города. Спустя некоторое время один из французов ушёл в неизвестном направлении и пропал.

Сегодня в лесу в Мытищинском районе было обнаружено тело мужчины без верхней одежды. ГСУСК по данному факту уже проводит расследование, выясняются обстоятельства происшествия, причины смерти и личность мужчины; по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

При этом источники в правоохранительных органах утверждают, что найденный мертвый мужчина - и есть тот самый пропавший француз. Правда, эту информацию в полиции пока официально не подтверждают.

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