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Источник Правда.Ру

Жертвами теракта в Йемене стали более 40 военных

Происшествия

На военной базе в городе Аден  на юге Йемена в результате теракта, устроенного смертником, погибли более 40 военных.

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Фото: AP

Как сообщает Associated Press со ссылкой на официальные заявления властей, взрыв произошел утром в воскресенье 18 декабря. Его строил террорист-смертник, на котором был пояс со взрывчаткой, рядом с группой военных, которые пришли на базу на северо-востоке Адена, чтобы получить зарплату.

Точно такой же теракт рядом с военным лагерем Солан в Адене совершил другой террорист-смертник. Тогда жертвами взрыва стали 35 солдат, еще 50 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в Йемене с августа 2014 года друг другу противостоят исповедующие шиизм хуситы и суннитское большинство страны. Хуситов поддерживает Иран, что значительно укрепило их позиции. Это обстоятельство вынудило в марте 2015 года Саудовскую Аравию, основного соперника Ирана в этом регионе, вмешаться в конфликт. Королевство пытается вернуть власть в руки изгнанного президента Абд Раббо Мансура Хади.

Основные боевые действия между хуситами и йеменскими правительственными силами проходили на западе страны, близ прибрежных городов Ходейда и Моха, которые до сих пор находятся под контролем "Ансар Аллах".

Сегодня из 26-миллионного населения Йемена, по меньшей мере, 7 миллионов  страдают от нехватки продовольствия, а 14 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.

По данным ООН на конец августа 2016 года, за все время гражданской войны, не стихающей в Йемене, погибло, по крайней мере, 10 тысяч человек. И это только официальные данные. Сколько человек было похоронено в тех районах, где не велась статистика, пока установить невозможно.

В начале октября четыре самолета саудовских ВВС нанесли авиаудар по столице Йемена Сане. Жертвами налета стали более 213 человек, более 500 получили ранения.

Бомбардировке подверглось здание, в котором проходила траурная церемония по поводу смерти главы МВД, Среди погибших оказался мэр Саны Абдулкадер Хилал.

В общей сложности в процессии принимало участие около тысячи человек. Среди погибших и пострадавших оказались и представители ВНК, и хуситов.

Правительство хуситов обвинило в атаке коалицию во главе с Саудовской Аравией. В то же время, силы регионального альянса во главе с Саудовской Аравией, оказывающего поддержку правительству Йемена в борьбе с хуситами и формированиями, лояльными экс-президенту Али Абдалле Салеху, опровергли свою причастность к нападению.

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Темы Йемен теракт военная база
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