В ночь на воскресенье в столице Чечни Грозном была уничтожена группа бандитов, совершивших нападение на сотрудников полиции. Четыре преступника убиты, еще двое злоумышленников госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
"Ночью поступила информация, что в Октябрьском районе группа вооруженных лиц совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной. Немедленно был введен план "Перехват"", - рассказал в беседе с журналистами глава республики Чечня Рамзан Кадыров.
По его словам, через несколько минут стало известно, что эта группа проникла в дом одного из сотрудников полиции в другом месте, однако, не найдя его, скрылась. Спустя непродолжительное время блокировавшим перекрестки города удалось установить машину с бандитами.
Когда полиция задерживала машину, преступники сбили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться. "Ответным огнем бандиты нейтрализованы, двое из них доставлены в больницу, четверо уничтожены. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности бандитов. Стало известно, что с ними находилась и девушка", - сказал глава Чечни.
Травмированный сотрудник ДПС отправлен в больницу, жертв среди полицейских нет. "В городе ситуация спокойная. Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме", - сказал Кадыров.
"Благодаря очень грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции удалось предотвратить жертвы среди населения", - добавил глава Чечни.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, в декабре 2014 год в Грозном группа неизвестных, передвигавшаяся на трёх автомобилях, напала на пост ГИБДД в Грозном. Затем экстремисты забаррикадировались в Доме печати. В центре Грозного был введен режим КТО. В ходе операции погибли десять сотрудников полиции, 28 получили ранения.
О подготовке диверсии в Грозном силовые структуры Чечни смогли узнать благодаря расшифровке перехваченных переговоров брата уничтоженного ранее лидера боевиков Доку Умарова.
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