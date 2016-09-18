В Турции полицейские задержали мужчину, который напал на женщину только потому, что на ней были шорты. Об этом сообщило сегодня агентство "Доган".
По его данным, нападавшего задержали в азиатской части Стамбула в районе Ускюдар накануне.
Согласно сообщению, мужчина набросился на женщину с криком: "Те, кто носит шорты, должны умереть!" после чего ударил ее по лицу.
Позже он признался в полиции, что его разозлила одежда женщины в автобусе. "Шорты, которые были на ней, - неподходящая одежда. Вот почему я разозлился и так себя повел", - приводит "Доган" слова задержанного.
Агентство отмечает, что ранее этому мужчине был поставлен диагноз "маниакальная депрессия". Известно, что он работает в сфере обеспечения безопасности.
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