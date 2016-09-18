Нью-Йорк и Нью-Джерси вздрогнули от взрывов: ранены 29 человек

Два взрыва ознаменовали нынешний уикенд в Нью-Джерси и в Нью-Йорке. Первый из них прогремел субботним днем пере марафоном в Нью-Джерси, где по счастливой случайности никто не пострадал. А второй взрыв раздался вечером в одном из самых тусовочных мест острова Манхеттен - в Челси. И здесь уже появились раненные: пострадало 29 человек, один из них - довольно серьезно.

Фото: AP

Хотя Нью-Йорк и Нью-Джерси находятся недалеко друг от друга, полиция пока не может связать два этих происшествия.

Взрывы в Нью-Йорке. Фото: AP

Район Челси, который исполнители выбрали для теракта - это место, где находится много ресторанов, баров, гей-клубов и магазинов, и в такое время всегда многолюдно. Взрыв раздался в западной части города - на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. "Число пострадавших составило 29, из них один человек пострадал серьезно", - сказал руководитель полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил, для которого этот день оказался первым днем в его должности.

К этому моменту нет точной информации, что именно взорвалось и в каком месте находилось взрывное устройство. В СМИ появлялись даже сообщения, что взорвался бытовой газ, но затем они были опровергнуты. Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил только, что на Манхэттене сработало взрывное устройство

Взрывное устройство, найденное в НЮ. Фото: twitter/com

"Представляется, что это было намеренным действием", - сказал мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции. При этом он заявил, что власти не знают о конкретных угрозах Нью-Йорку.

Интересно, что ночные заведения в этом районе, по отзывам очевидцев, продолжали работать.

Позже полиция сообщила, что обнаружила рядом с местом происшествия - на 27-й улице между 6-й и 7-й авеню - второе возможное взрывное устройство. Сейчас идут работы по его обезвреживанию. Телеканал CNN сообщил, что устройство оказалось скороваркой, из которой выходят электропровода темного цвета. Однако что находится внутри скороварки, пока неизвестно.

Взрыв в Нью-Джерси произошел в 9:30 утра по местному времени (в Москве уже было 16:30): в мусорном баке взорвалось самодельное устройство, сделанное из железной трубы. При этом благотворительный забег на 5 километров, в котором должны были участвовать около 5 тысяч человек, был запланирован на 9 утра, но задержался из-за проблем с регистрацией. Забег в пользу ветеранов морской пехоты США отменили после взрыва.

На фотографии с места происшествия, которую распространил телеканал NBC, видно, что взрыв разрушил небольшой пластиковый мусорный бак, стоящий прямо возле дороги, где должны были бежать люди. Второй мусорный бак рядом остался цел, что позволяет предположить, что бомба была небольшой мощности.

Нью-Джерси. Фото: АР

Вскоре местный телеканал News 12 со ссылкой на Эла Делла Фейва, представителя офиса прокурора округа Ошн, сообщил, что близ места забега были найдены еще несколько несработавших самодельных бомб. Представитель прокуратуры не уточнил точное количество взрывных устройств. По его словам, все они были подсоединены к единственной сработавшей бомбе, но не взорвались. Полиция эвакуировала окрестные кварталы.

Этот взрыв в Нью-Джерси, в котором никто не пострадал, поневоле вызывает ассоциации с более крупным терактом - взрывом на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. Тогда погибли три человека, более 200 ранены. Один из двух организаторов взрыва, Тамерлан Царнаев, был ликвидирован в перестрелке с полицией, его брат Джохар за организацию теракта был приговорен к смертной казни.

Что касается взрыва в Нью-Йорке, то, по словам мэра де Блазио, у следствия пока нет данных о связи взрыва в Нью-Йорке с взрывом в Нью-Джерси на месте проведения благотворительного забега или о связи нью-йоркского взрыва с терроризмом.

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