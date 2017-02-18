Росавиация: Нидерланды получили от России самые объективные данные

Трехмесячные попытки Нидерландов справиться с "технической загвоздкой" при расшифровке полученных от России данных по катастрофе MH17 над Донбассом вызывает недоумение у российской стороны.

Фото: AP

Росавиация ответила сообщением на своем сайте на все претензии Нидерландов по поводу "не того" формата данных, которые передала российская сторона для помощи в расследовании катастрофы малазийского Boeing 777 летом 2014 года.

В нем напоминается, что российская сторона в октябре прошлого года направила Нидерландам данные первичной радиолокации - объективную информацию, четко описывающую реальную воздушную обстановку в момент катастрофы МН17.

Данные РЛС, которые имеют собственный формат шифрования, были переданы в максимально подробном виде, то есть необработанными. Именно этот факт автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности.

Между тем голландская сторона настаивает на формате ASTERIX, который предполагает передачу данных уже в обработанном виде. "Что, по сути, делает их вторичной информацией", которая не позволяет увидеть даже четверти того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора.

Как сообщала "Правда.Ру", в октябре 2016 года российские специалисты передали представителям властей Нидерландов данные по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины. Министра юстиции Нидерландов Ард ван дер Стер подтвердил, что Россия передала западным специалистам радиолокационные снимки, связанные с крушением лайнера.

Однако вскоре представители прокуратуры Нидерландов заявили, что расшифровать полученные данные они на могут и им необходимы дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров.

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