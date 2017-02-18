Еще одного диверсанта задержали в Крыму

Нарушителя границы задержали крымские пограничники. На допросе выяснилось, что он — член крымско-татарского батальона, в котором готовят диверсантов.

Фото: REX

Как передает телеканал "Россия 24", сам задержанный рассказал, что проведению диверсий в батальоне обучают специальные инструкторы.

"Диверсионным актам, террористическим актам нас обучали инструктора, то есть зайти незаметно, сделать какой-либо акт — террористический или разведывательная ситуация — и также незаметно уйти", — рассказал мужчина.

Диверсантов в Крыму задерживают уже не первый раз. К примеру, 15 ноября в Симферополе задержали гражданина Украины, предположительно, сотрудника Главного управления разведки украинского минобороны. В правоохранительных органах сообщили, что задержанный был вооружен, у него изъяли гранату, пистолет и элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

9 ноября ФСБ России заявила о задержании в Севастополе диверсионно-террористической группы Минобороны Украины, готовившей диверсии на военных объектах Крыма.

У задержанных были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня