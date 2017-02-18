Гробовщики стали приезжать к пенсионерам раньше "скорой"

В очередной раз сотрудники одной из саратовских похоронных служб приехали к одной вызвавшей скорую помощь пожилой женщине раньше медиков. Пациентка к тому времени скончалась.

Фото: AP

«Факт зафиксировали сотрудники скорой помощи. Они прибыли на место вовремя, но похоронная служба уже была на месте. К сожалению, врачи сумели только зафиксировать гибель женщины», - сообщил ТАСС глава регионального Минздрава Владимир Шульдяков, добавив, что ведомство уже обратилось в полицию. Также будет проведено внутреннее расследование.

Как сообщала "Правда.Ру", не так давно к 92-летней жительнице Саратова после вызова скорой помощи раньше приехал врачей катафалк. В конце января в Саратове в службу 112 обратился молодой человек: он хотел вызвать неотложку своей бабушке, которая почувствовала себя плохо. Сообщив дежурному подробности о состоянии пожилой родственницы, парень стал ждать приезда скорой помощи. Однако раньше реанимобиля к к дому старушки подъехал катафалк местного похоронного бюро.

Разобраться во всех обстоятельствах этого странного дела уже начала прокуратура. В надзорном ведомстве очень хотят узнать, каким же образом личные данные граждан и конфиденциальная информация о состоянии их здоровья попала в руки сотрудников похоронной компании.

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