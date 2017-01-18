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Источник Правда.Ру

В Красноярске самолет совершил экстренную посадку из-за засорившихся туалетов

Происшествия

Енисейская транспортная прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки в Красноярске самолета Boeing авиакомпании Pegas Fly, сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia RM

Отмечается, что у самолета, по предварительным данным, засорились все туалеты.

"По предварительным данным, засорены все туалеты, продолжать полет невозможно. Посадка, именно по техническим причинам, назначена ориентировочно на 23.30 (19.30 мск)", — говорится в сообщении.

Самолет выполнял рейс Пермь — Камрань (Вьетнам). На борту было 300 пассажиров. По данным специалистов, работы займут около 3 часов. Пассажиры будут находиться в стерильной зоне, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщала Правда. Ру, судно авиакомпании Delta Air Lines пришлось развернуть в аэропорт вылета в американском Миннеаполисе вскоре после взлёта из-за скандала, который устроили пассажиры, не захотевшие подчиниться требованию бортпроводников и устроившие драку из-за туалета.

После взлета одна из пассажирок отправилась в туалет, ее попросили вернуться, так как вставать с кресел на тот момент было еще нельзя. К спору с бортпроводниками присоединился её приятель.

По словам очевидцев, перепалка с криками переросла в драку, при этом разъяренный мужчина даже наносил удары и другим пассажирам.

Как известно, дебоширы на борту самолета — происшествие не только не редко, но и довольно опасное. Видимо именно поэтому крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air Lines Co разрешила и даже рекомендовала своим сотрудникам, использовать на борту во время полёта электрошокеры для самообороны.

Ранее депутат Госдумы, бывший директор ФСБ Николай Ковалёв, выступил с предложением установить наблюдение за пассажирами в самолете, а картинку транслировать на землю в режиме онлайн. Он выступил с идеей оборудовать самолеты системами видеофиксации.

Также в России пообещали разработать правила поведения авиапассажиров на борту самолетов. Командир судна получит право прямо на борту составлять на дебошира протокол об административном правонарушении. А бортпроводникам разрешат применять силу в отношении хулиганов.

Также хулиганам запретят выезжать за границу, а моральный ущерб соседям — другим пассажирам — придется возмещать в размере стоимости билета.

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