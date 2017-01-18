В Новокузнецке девушку после обморока высадили из автобуса

В Новокузнецке кондуктор высадила из автобуса 16-летнюю девушку, упавшую в обморок. Кондуктор автобуса №64б, увидев, что девушка потеряла сознание, привела ее в чувство, а затем высадила ее на ближайшей остановке.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Областной Следственный комитет начал доследственную проверку по публикациям в СМИ и социальных сетях: правоохранителям предстоит выяснить, действительно ли такой факт имел место быть. По словам следователей, если итоги проверки подтвердят факт оставления ребенка в опасности, то материалы передадут в полицию для дальнейшего разбирательства. Если следователи найдут признаки статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", то займутся этим сами.

В Управлении по транспорту и связи города Новокузнецка начали свое служебное расследование.

Мать подростка Наталья Рябова сообщила РИА Новости, что это произошло утром, когда ее дочь — студентка первого курса техникума — ехала на учебу.

​"Ей стало плохо в автобусе, она упала в обморок. Ее немного привели в чувство, посоветовали вернуться домой, позвонить маме и высадили на улицу. Скорую при этом никто не вызвал. Мало того, что в то утро было минус 21-22 градуса, так еще и частный сектор, где немного людей. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы она снова потеряла сознание по дороге", — сказала она агентству.

По ее словам, дочь очень плохо помнит, что конкретно произошло. Сейчас девочка проходит обследование у врачей, чтобы понять, какие проблемы со здоровьем могли вызвать обморок.

Напомним, в прошлом году по стране прокатилась волна случаев, когда детей высаживали из общественного транспорта на мороз.

В Екатеринбурге кондуктор рейсового автобуса высадила 9-летнюю девочку на 30-градусный мороз из-за того, что у нее не было билета. Ребенок вынужден был добираться до дома пешком несколько остановок. Сама девочка говорит, что просто потеряла проездной. История вызвала широкий общественный резонанс.

Позже в прессе появился очередной случай конфликта кондуктора с ребенком. На этот раз он произошел в Челябинской области. К уполномоченному по правам ребенка Ирине Буториной обратилась женщина, которая рассказала, что в понедельник, 21 ноября, в Челябинске кондуктор едва не высадила из автобуса 64-го маршрута десятилетнего мальчика, которому нечем было оплатить проезд. В тот момент на улице было -26°С, пишет РИА Новости.

После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала не высаживать детей из общественного транспорта на мороз.

Кстати, как рассказали кондукторы, им дали инструктаж по поводу неблагоприятных условий, том числе мороза или дождей — не высаживать из салона детей.

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