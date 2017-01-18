В Челябинске сотрудники морга перепутали тела двух пожилых женщин. После ряда публикаций в СМИ прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку.
По информации местных СМИ, 8 января в Челябинске умерли две женщины — 78 лет и 91 года. Похороны были запланированы на минувшую пятницу, 13 января. Родственники одной из женщин, получив в морге тело не своей родственницы, не заметили подмены и похоронили его. Однако члены второй семьи, придя в морг на прощание, заявили, что им предоставили тело не их бабушки.
По данным прокуратуры, уже проведена эксгумация и повторные похороны, передает РИА Новости.
"Прокуратура установит, в какой момент произошла путаница с телами — либо женщин перепутали работники ритуальных услуг из компании "Вечность", доставлявшие тела, либо с бирками ошиблись сотрудники морга. Пока никто не признает свою вину", — пояснила собеседница агентства.
Она уточнила, что заявлений от родственников умерших женщин в прокуратуру не поступало.
В прошлом году похожий случай был на Кубани. В городе Абинске в морге произошёл скандал из-за того, что сотрудники перепутали покойницу: сыну выдали чужое тело, уверив его в том, что это якобы его родная мать. Ситуация с подменой покойника прояснилась уже на кладбище, когда с женщиной стали прощаться остальные родственники и знакомые — никто из них не узнал в лежащей в гробу женщине 67-летнюю усопшую Елену.
Родственники пытались выяснить, каким образом в морге могли перепутать трупы, однако сотрудники общались с шокированной роднёй в грубой форме, отмечая, что им "надо было смотреть, кого забирают". Между тем сотрудники похоронной службы предлагали родным не открывать гроб перед захоронением из-за мороза — семья могла похоронить чужую женщину, приняв её за собственную мать.
Ранее СМИ сообщили, что в Красноярске из морга пропало тело женщины. По данным следствия, тело 88-летней женщины поступило в отдел экспертизы 6 декабря. На следующий день было проведено исследование, "после которого санитаром тело транспортировано в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже морга".
Спустя еще пять дней в регистратуру морга обратилась родственница умершей. Сотрудники учреждения не смогли выдать тело, поскольку оно пропало. Возбуждено уголовное дело.
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