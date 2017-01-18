На Урале первоклассница отправилась в школу ночью, перепутав время суток

Ученица младшей школы в Екатеринбурге перепутала время суток и отправилась на занятия в третьем часу утра.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, испуганного ребенка обнаружил мужчина и передал ее полицейским. Примерно в 2.40 по местному времени в отдел полиции №15 поступила информация о том, что на улице Черноярской обнаружена девочка 2009 года рождения, сообщает РИА Новости.

"Девочка не сориентировалась во времени и ночью пошла в школу. Ее остановил на улице мужчина, который и вызвал полицейских. В момент ухода ребенка его мать находилась на работе, а бабушка спала. К счастью, за время отсутствия дома с девочкой ничего не случилось. Из полиции ее забрал отец. По факту ведется проверка", — рассказали в пресс-службе.

По данному факту ведется проверка, возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

В каком возрасте можно отпускать ребенка одного на улицу и как защитить свое дитя от преступников, рассказала ранее Pravda.Ru детский психолог Ирина Нагорнева.

— Я противница того, чтобы ребенок в пятилетнем возрасте гулял самостоятельно. Трудно сказать, во сколько лет его лучше отпускать одного на улицу, это все достаточно индивидуальные вещи. Бывают очень тревожные дети, у которых есть какие-то страхи. Таких чад лучше как можно дольше адаптировать к социуму. Ребенок должен быть полностью готов к тому миру, в который он выходит.

Базовая уверенность детей формируется в семье: развивается чувство ответственности, уверенности в себе, любви, ласки и свободы. От этого зависит, насколько уверенно по отношению к социуму ребенок будет себя чувствовать. К сожалению, состоятельные родители все чаще отдают своих детей в руки нянь и гувернанток, таким образом, снижая свою ответственность за детей. Но нельзя забывать, что мама и папа, прежде всего, отвечают за ребенка и его безопасность.

— Но все же с какого возраста можно отпускать ребенка одного на улицу?

— Уровень четкого самоконтроля теоретически формируется к 14 годам. Сейчас это происходит раньше, примерно в 11-12 лет. В этом возрасте дети еще проходят половое созревание, у них появляется интерес к противоположному полу, что тоже влияет на восприятие окружающего мира. А вот уже в 13-14 лет ребенок более адекватен и понимает, что происходит в социуме.

— Часто бывает, что у родителей нет выбора, и ребенку приходится самостоятельно перемещаться по городу. Как тогда они могут предостеречь его от опасности?

— В этом случае главное — не переусердствовать. Иначе вы просто запугаете ребенка, и тогда он будет всех бояться и ото всех убегать. Не надо оберегать ребенка от реальности. Стоит обращать его внимание на то, что происходит, и объяснять, как себя вести в подобной ситуации. Акценты расставляются родителем. В то же время не надо возлагать на ребенка больше ответственности, чем он может принять. Если вы видите, что ваше чадо боится куда-то идти один, то не надо его заставлять. Не стоит давать ему свободу раньше, чем он будет готов.

— Есть ли какие-то способы, которые помогают внушить ребенку, чтобы он не разговаривал с посторонними людьми на улице, например?

— Универсального способа нет. Это должно быть не единичное предупреждение, а нужно выстроить целую систему. Многие родители, например, устраивают провокацию своему ребенку. Какое-то количество времени они подготавливают его к определенной ситуации, а потом проверяют, как он все усвоил. Подговаривают своих знакомых, которых ребенок не знает, чтобы они попытались "соблазнить" его. Сами же родители в это время прячутся где-то.

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