Похищенную в Оренбурге школьницу спас звонок маме

Двенадцатилетнюю девочку, которую похитили в Оренбурге, удалось разыскать благодаря тому, что она сумела позвонить маме по телефону, находясь в багажнике автомобиля.

Фото: АР

По словам старшего помощника руководителя областного управления СК Анжелики Линьковой, днем 17 января неизвестные, находясь возле жилого дома по улице Родимцева города Оренбурга, насильно посадили в автомобиль "Лада Гранта" девочку и увезли в неизвестном направлении.

Школьница, находясь в багажнике, сумела отправить матери сообщение и недолго поговорить с ней и попросить помощи. Родители незамедлительно обратились в полицию, вечером ребенка нашли в районе городской свалки живой и без видимых признаков насилия.

Сейчас девочка чувствует себя удовлетворительно, не госпитализирована, а только очень напугана. Ее осмотрели врачи.

Первоначально следствие считало, что похитителей двое, однако, как оказалось позже, преступник действовал один. Как сообщает РИА Новости, по подозрению в преступлении задержали 29-летнего жителя Пермского края. Мужчина отрицает свою вину, но вместе с тем не может пояснить, каким образом ребенок оказался в его автомобиле. Следователи возбудили уголовное дело.

"Подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим, не женат, детей нет", — рассказала Линькова. Следователи считают, что мужчина может быть причастен к нападению на еще двух девочек в Степном поселке Оренбурга. О мотивах пермяка следователи сказать пока не могут.

"В связи с широким общественным резонансом руководством следственного управления дано поручение о передаче уголовного дела в отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования", — сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР Ura. Ru.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства и мотив преступления. Будут назначены необходимые экспертизы, организованы допросы свидетелей, а также следственные действия с участием потерпевшей и подозреваемого. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Каждый родитель, оставляя своего ребенка в детском саду или школе, хочет быть уверен, что его не уведет "чужой дядя или тетя". Ну, а что делать, если несчастье уже произошло? Милиция дает следующие советы:

1. Постарайтесь держать себя в руках и не впадайте в панику. Каждая деталь или слово, которое вы вспомните, в дальнейшем помогут поисках. Крайне важны любые сведения, которые предшествовали пропаже ребенка. Это и как начался злополучный день, что делал пропавший, о чем говорил перед уходом, куда собирался, был ли он там и во сколько ушел.

2. Незамедлительно начните обзванивать знакомых и близких людей, которые, по вашему мнению, могут знать о планах ребенка. Лично обойдите дома, где живут друзья и родные, у которых мог задержаться ваш ребенок. Опросите друзей ребенка на предмет выяснения информации о намерениях и планах подростка.

3. Постарайтесь выяснить, где в последний раз видели вашего ребенка, не дожидаясь помощи милиции, осмотрите места сбора местной молодежи, спортивные и детские площадки, гаражи, ближайший лесопарк расположенные недалеко от вашего дома.

4. Позвоните в бюро регистрации несчастных случаев, в справочную скорой помощи, в больницы и сообщите о случившемся. Постарайтесь, как можно точнее рассказать об особых приметах вашего ребенка и описать одежду, в которой он находился до исчезновения.

5. Подайте дежурному отделения милиции заявление о пропаже ребенка по месту его исчезновения. Обязательно требуйте регистрации заявления и принесите с собой последнюю фотографию пропавшего.

6. Расскажите участковому уполномоченному или сотруднику милиции, который будет вести розыск ребенка, всю информацию о пропавшем. Постарайтесь спокойно ответить на все вопросы, которые зададут вам милиционеры, даже если они покажутся вам странными. Имейте в виду, что для эффективного розыска именно первичная, абсолютно точная информация может иметь решающее значение в розыске.

7. Не скрывайте от милиционеров информации о подозрительных друзьях вашего ребенка, плохих привычках, а также о конфликтах пропавшего с вами, в школе. Вспомните малейшие детали, был пропавший чем-то расстроен или напуган, и не показалось ли вам его поведение в последние дни странным.

8. Если вам показалось, что вы видели человека, который, по вашему мнению, может быть причастен к исчезновению ребенка, расскажите о нем сотруднику милиции и постарайтесь подробно описать его.

9. Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших друзей, знакомых и сослуживцев.

Согласно российскому законодательству, пропавший человек объявляется в розыск через трое суток после подачи заявления, но в случаях с малолетними детьми розыскные действия начинают незамедлительно.

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