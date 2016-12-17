В Домодедове экстренно сел самолет: пилот скончался в воздухе

В столичном аэропорту Домодедово основной пилот борта бизнес-авиации потерял сознание при взлёте. Об инциденте сразу было передано в экстренные службы на земле. На взлётно-посадочную полосу прибыли медики.

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"Самолет бизнес-авиации, зафрахтованный гражданами Германии, вылетел из "Домодедово", однако во время взлета командиру стало плохо, и он потерял сознание. Принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета", — сказал источник Интерфакса.

"Самолет совершил экстренную посадку, посадить машину в одиночку удалось второму пилоту", — добавил источник.

Самолет следовал рейсом Москва — Пенза. Отмечается, что посадка прошла благополучно, а на борту лайнера не было пассажиров. Происшествие никак не повлияло на работу аэропорта.

Источник также рассказал, что восстановить жизненно важные функции и вернуть командира после приземления не удавалось.

Позже стало известно, что командир экипажа частного немецкого самолета скончался. Об этом рассказали в экстренных службах. Врачи прямо в самолете пытались реанимировать летчика, но не смогли. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

"Несмотря на попытки врачей оказать летчику помощь, он скончался", — сказал собеседник агентства.

Похожая ситуация произошла в августе в Новосибирске. У командира судна, летевшего из Салоников, в воздухе случился инсульт.

За 20 минут до посадки командир экипажа почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание.

"Второму пилоту удалось благополучно посадить лайнер и вызвать к борту медицинскую бригаду", — рассказал источник.

По его словам, прибывшие в аэропорт медики констатировали у командира кровоизлияние в мозг.

Пару лет назад пилот авиакомпании "Глобус" Андрей Макаров скончался в аэропорту "Домодедово" после рейса в результате остановки сердца. После посадки капитан самолета пожаловался медикам на плохое самочувствие, передает агентство "Интерфакс".

В медпункте пилот потерял сознание. В течение часа врачи проводили реанимационные мероприятия, однако Макаров скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

А в 2009 году реанимировать пилота, которому стало плохо в полете, пытался один из пассажиров. Он оказался врачом. Боинг-777 американской авиакомпании Continental Airlines выполнял рейс Брюссель — Нью-Йорк. На борту находились 247 пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное управление авиации США.

Когда лайнер преодолел уже почти половину пути и находился над Атлантическим океаном, 61-летнему командиру экипажа внезапно стало плохо с сердцем, и он потерял сознание прямо за штурвалом.

Второй пилот взял управление лайнером на себя. Члены экипажа выяснили, что на борту среди пассажиров есть врач-кардиолог. Его пригласили в кабину, сообщает "Комсомольская правда". Медик пытался реанимировать командира экипажа, использовал дефибриллятор, но все усилия оказались тщетны. Мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.