Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Домодедове экстренно сел самолет: пилот скончался в воздухе

Происшествия

В столичном аэропорту Домодедово основной пилот борта бизнес-авиации потерял сознание при взлёте. Об инциденте сразу было передано в экстренные службы на земле. На взлётно-посадочную полосу прибыли медики.

356925.jpeg
Фото: AP

"Самолет бизнес-авиации, зафрахтованный гражданами Германии, вылетел из "Домодедово", однако во время взлета командиру стало плохо, и он потерял сознание. Принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета", — сказал источник Интерфакса.

"Самолет совершил экстренную посадку, посадить машину в одиночку удалось второму пилоту", — добавил источник.

Самолет следовал рейсом Москва — Пенза. Отмечается, что посадка прошла благополучно, а на борту лайнера не было пассажиров. Происшествие никак не повлияло на работу аэропорта.

Источник также рассказал, что восстановить жизненно важные функции и вернуть командира после приземления не удавалось.

Позже стало известно, что командир экипажа частного немецкого самолета скончался. Об этом рассказали в экстренных службах. Врачи прямо в самолете пытались реанимировать летчика, но не смогли. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

"Несмотря на попытки врачей оказать летчику помощь, он скончался", — сказал собеседник агентства.

Похожая ситуация произошла в августе в Новосибирске. У командира судна, летевшего из Салоников, в воздухе случился инсульт.

За 20 минут до посадки командир экипажа почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание.

"Второму пилоту удалось благополучно посадить лайнер и вызвать к борту медицинскую бригаду", — рассказал источник.

По его словам, прибывшие в аэропорт медики констатировали у командира кровоизлияние в мозг.

Пару лет назад пилот авиакомпании "Глобус" Андрей Макаров скончался в аэропорту "Домодедово" после рейса в результате остановки сердца. После посадки капитан самолета пожаловался медикам на плохое самочувствие, передает агентство "Интерфакс".

В медпункте пилот потерял сознание. В течение часа врачи проводили реанимационные мероприятия, однако Макаров скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

А в 2009 году реанимировать пилота, которому стало плохо в полете, пытался один из пассажиров. Он оказался врачом. Боинг-777 американской авиакомпании Continental Airlines выполнял рейс Брюссель — Нью-Йорк. На борту находились 247 пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное управление авиации США.

Когда лайнер преодолел уже почти половину пути и находился над Атлантическим океаном, 61-летнему командиру экипажа внезапно стало плохо с сердцем, и он потерял сознание прямо за штурвалом.

Второй пилот взял управление лайнером на себя. Члены экипажа выяснили, что на борту среди пассажиров есть врач-кардиолог. Его пригласили в кабину, сообщает "Комсомольская правда". Медик пытался реанимировать командира экипажа, использовал дефибриллятор, но все усилия оказались тщетны. Мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Молдавия
Куда поведет Приднестровье новый президент
Партии
Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Партии
Ходорковский и "Ахрар аш-Шам" нашли общий язык
Читательский топ
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России.

CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
США и Канада
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Мир
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Спорт
Перенос ЧМ по бобслею - следствие антироссийского визга
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Мир
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
Украина
Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
Вик Давыдов CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Вик Давыдов New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Вик Давыдов В Польше грянул "майдан"?
Роман Газета Враги народа
Павел Федоров(vkontakte) Украина не переживёт еще один "майдан" - Турчинов
Роман Газета Враги народа
Роман Газета Враги народа
Алексей Котов(Одноклассники) CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Виктор Гольдмахер Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
vkontakte_343417598 Нострадамус предсказал такое, что вам и не снилось - 21 октября 2005 г.
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?